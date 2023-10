Amaral valoró el trabajo que ha hecho Nacional tras clasificar en Copa

Atlético Nacional se metió a la semifinal de la Copa Betplay este miércoles tras ganarle a Águilas Doradas por 2-1 y 5-1 en el global de la llave por los cuartos de final.



Tras este gran resultado, el técnico William Amaral valoró la clasificación a la siguiente instancia y elogió el trabajo que ha hecho la plantilla y sobre todo los jóvenes en este semestre.



“Somos más fuerte con el pasar de los días. Tenemos una idea única, para todos y de todos y eso ayuda bastante. Hay una comprensión plena de los principios y a pesar de los cambios el equipo responde”, comentó de inicio el brasileño.

Sobre por qué no puso a Robert Mejía y Jhon Duque juntos contestó: “Robert y Jhon ya jugaron juntos y lo hicieron bien. Cuando decidimos la preparación de un partido son varios los factores que pensamos. En función del contrario, del campo, del momento, de que es la competición. Ambos son dos jugadores que juegan en la misma función”.



Por su parte, se refirió a la baja asistencia en el Atanasio Girardot: “Pregunté por qué estaba tan vacío el estadio y son cosas que uno no entiende porque estamos ante el equipo más grande de Colombia. Es una pena porque necesitamos la afición. Un equipo sin hinchada no es equipo y por eso intentamos mostrar buen juego para que la gente venga al campo”.



Además, elogió la labor de Dorlan Pabón y Óscar Perea, quienes anotaron ante Águilas y también valoró el trabajo de Samuel Velásquez: “Dorlan tiene mucha energía y Óscar es una certeza para Nacional pese a su juventud. Dorlan es el líder de grupo. Samuel conoce la idea y eso ayuda a tomar las decisiones, son chicos con muchas cualidades y son certezas en el plantel”.



Finalmente, resaltó lo que han hecho los jugadores más jóvenes en los últimos juegos: “Las victorias les ayuda a crecer porque les da confianza. Han participado activamente en los partidos. Los más jóvenes están aprovechando muy bien los minutos que se les da y estoy feliz de verlos jugar y de saber que son jugadores claves en Nacional”.