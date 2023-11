Duda molestó a Gamero: ¿pérdida deliberada de tiempo de Millonarios?

Millonarios logró avanzar a la fina de la Copa Betplay 2023 tras superar en el global por 2-1 a Cúcuta Deportivo, que vendió cara su derrota.

El azul, campeón defensor del certamen, pasó varias dificultades en el General Santander y constantemente los jugadores rivales reclamaron que estaban perdiendo mucho tiempo en atenciones médicas, cambios y demás.

Por eso en la rueda de prensa le preguntaron al técnico Alberto Gamero si consideraba que su equipo había desperdiciado deliberadamente tiempo de juego y al samario no le gustó.

"Lamentablemente, tengo que responderte esto a ti, Millonarios es uno de los equipos de los que más juega en el Fútbol Colombiano, el que más tiempo de juego tiene en el país, por qué no preguntas lo que hizo Cúcuta allá (El Campín). Eso sí no lo preguntas. Puedes decir, lo que hicimos allá nos lo hicieron acá, qué bueno, 1-1. Pero aparte de eso Cecilia, listo se quemó tiempo, pero es la primera vez en el FPC que reponen diez minutos- ¿Quemamos tiempo? Nos lo repusieron. Está bien que se pueda jugar, me hubiera enojado sin dan 3 o 4 minutos, pero 10 minutos, jugamos 103 minutos hoy, es suficiente", dijo.

Ⓜ️ Alberto Gamero ante una pregunta, (más bien un señalamiento), por “la pérdida de tiempo”. “No me vas a salir con que hoy empatamos porque no repusieron 15’… hoy jugamos 100’, repusieron lo suficiente… hoy se prestó para muchas cosas, era una semifinal, para ir a la final”. pic.twitter.com/vldLIh0TVp — Cristian Pinzón (@Crispinllos) November 6, 2023

"No es una pregunta para lo que hizo Millonarios, aquí, con todo respeto, repusieron lo que tenían que reponer, nosotros jugamos y eso no me preocupa, mis jugadores no fingen, necesito intensidad y juego, esto era una semifinal, para ir a la final”, añadió.



Lo importante es que el DT reconoce que se perdió mucho tiempo y que sus jugadores fueron protagonistas en eso al menos en este partido, lo cual justifica de sobra la pregunta, más allá de su molestia.



Tiene razón Gamero en que Millonarios es uno de los equipos con más tiempo efectivo de juego en el FPC y que se repuso un tiempo acorde con lo que se perdió. Cada uno pelea con sus armas y el azul es el finalista.