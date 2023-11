Jugadores de Nacional 'cobraron' tras el título: dolidos por críticas

El que gana es el que goza... y en el caso de Atlético Nacional, el que cobra. Así se sintió un poco al final de la celebración del título de Copa Betplay 2023, que le ganó el verde a Millonarios en una tensa definición por penaltis.

Uno de los primeros en reaccionar fue Robert Mejía, quien dijo en el Atanasio Girardot: "Nos menospreciaron, hablaron mal de nosotros y hoy estamos celebrando un título”.

"Al final no daban un peso por nosotros, pero hay que jugar, allá adentro somos once contra once y los que estamos en la banca siempre pendientes de aportar, gracias a Dios doy la asistencia al gol. Sabíamos que ellos con el gol iban a ir hacia atrás y así fue", fue la sentencia de Brahian Palacios.

Finalmente, el portero Harlen Castillo aseguró: "Muchos quieren estar en donde estamos nosotros. Veníamos de muchas caídas y cosas difíciles en nuestras vidas, hoy es un punto para desquitarnos, gracias a Dios se nos da con esta gente que no dejó de alentar... un título más para mi, a seguir sumando victorias”.

El festejo solo duró una noche porque ahora se espera remontar en Liga Betplay, en unos cuadrangulares que han sido difíciles. Seguramente los de más experiencia hablarán con los jóvenes, que en un arranque de sinceridad se manifestaron contra los críticos. Es parte del proceso saber que todo hace parte del camino de un campeón.