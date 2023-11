Hinchas de Cúcuta agredieron a jugadores y Millonarios tomó medidas

Cúcuta Deportivo y Millonarios jugaron el juego de vuelta de la Copa BetPlay 2023 en el estadio General Santander y luego del 1-1 (1-2 en el marcador global), los embajadores sellaron su clasificación a la gran final del torneo.

Sin embargo, el partido no terminó como se esperaba, pues una vez el árbitro Carlos Betancur finalizó el encuentro en el General Santander, se desató la furia de los hinchas del Cúcuta, quienes invadieron la cancha y fueron a atacar a los jugadores de Millonarios.



En videos difundidos en redes sociales se ve cómo aficionados saltan al campo y van directo hacia los futbolistas de Millonarios, mientras que los del Cúcuta trataron de calmarlos para evitar que los agredieran, burlando así las medidas de seguridad y de logística que estaban en el estadio.

Qué vergüenza esto. Hinchas del Cúcuta invadieron la cancha para agredir a los jugadores de Millonarios al final del partido.



¿Y la logística de @Cucutaoficial?



¿Y la @PoliciaCucuta?



Bien, gracias.



El estadio General Santander merece sanción @Dimayorpic.twitter.com/p8DOLykhe6 — WillyRodríguez (@WillyRodri13) November 6, 2023



Luego del incidente, los jugadores de Millonarios se fueron rápido hacia el camerino para cuidar su integridad y eso ocasionó a que el club embajador no enviara a Andrés Llinás a hablar con Win Sports, dueño de la transmisión del partido.





"Millonarios FC informa que debido a que no hay garantías de seguridad para nuestro plantel, Andrés Llinás no realizó la entrevista de Jugador del Partido para WinSports en el estadio General Santander", mencionó el club en un comunicado.