Millonarios derrotó a Fortaleza y llegó a semis de Copa BetPlay

Noche azul en Bogotá, pese a las rotaciones de Alberto Gamero. Millonarios venció a Fortaleza 3 a 2, para dejar el global 6 a 2 y avanzar a las semifinales de la Copa BetPlay, donde se cruzarán con Medellin.

Para el duelo contra Fortaleza, Gamero presentó un total de nueve cambios en la formación titular, manteniendo en el esquema a Andrés Gómez, que jugó poco en Rionegro y Álvaro Montero. La visita, en este caso por disposición del fixture, se adelantó en el marcador, con anotación de Ricardo Rosales, haciendo su primer gol como profesional, en un potente remate de media distancia, al minuto 10.



Con los minutos, Millonarios buscó apelar a la posesión de pelota, manejando y tratando de explotar las bandas, para generar profundidad. Al minuto 24 un error en salida de los azules, terminó en pies de Cuenú, que no alcanzó a rechazar la esférica, dejándola en zona de Jhon Solís, que sacó un potente remate, al palo derecho de Montero.



La respuesta azul no se demoró. Transición defensa-ataque que empezó Herazo, juego en largo para Cataño, este, habilitó a Andrés Gómez al minuto 29 para volver a poner adelante a Millonarios, en el marcador, aumentando la ventaja en el global.



En adelante, Millonarios empezó a aprovechar cada espacio. Nuevamente Cataño, dejó habilitado a Herazo, para rematar y que el portero Yimy Gómez salvara la anotación. No pasaron mas de dos minutos para que el delantero intentara nuevamente, sin tanta precisión, pese a tener espacio para avanzar un poco más.



Fortaleza volvió a montarse en el marcador, encontró la igualdad en los pies de Sebastián Navarro, tras un error en la media luna de Jader Valencia y Oscar Vanegas, al no rechazar la esférica, para que los locales emparejaran el marcador, al minuto 34.



En el segundo tiempo, Gamero mandó a la cancha a Dewar Victoria, en reemplazo de Kliver Moreno. En cancha, se le vio al juvenil a la altura de García, para armar el doble cinco. La posesión del balón, a zona segura, fue la característica en el arranque del segundo tiempo, por parte de los azules.



La primera acción del complemento llegó hasta el minuto 60, con un remate de Dewar Victoria, qué pasó cerca del arco de Gómez. Para buscar la victoria, Gamero envió a la cancha a Ruiz y Silva, en lugar de Gómez y García, al minuto 72.



Los azules empezaron a cerrar el partido, sobre el minuto 77, en una acción que el mismo Cataño empezó, cambió de frente para Silva, cediéndole la pelota a Bertel, para que el volante antioqueño concluyera con una gran anotación, eludiendo al portero.



Gamero volvió a mover el tablero. Al minuto 8 envió al campo a Luis Carlos Ruiz y Juanito Moreno, sacando a Cataño y Montero. En la primera acción que tuvo el portero, respondió.



Millonarios tuvo el cuarto gol en una buena combinación de Ruiz y Silva, el capitán de la cedió al 10, quien sacó un remate que iba en dirección al arco, pero Rivera evitó que entrara.



Millonarios enfrentará al Medellín, en la semifinal del certamen, que da cupo directo a la fase previa de la Conmebol Libertadores.