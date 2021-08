Se acercan los octavos de Copa Colombia: así se jugarán duelos de ida

Dimayor entregó la programación para los partidos de ida de octavos de final en Copa Betplay 2021, que serán la próxima semana. Las cabezas de serie inician la fase como visitantes y el 1 de septiembre definirán los clasificados a cuartos. Conozca qué partidos llevarán transmisión por Win Sports y Win +.

Miércoles, 25 de agosto



La Equidad vs Llaneros

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Deportes Tolima vs Águilas Doradas

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro



Junior vs Deportivo Pereira

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



Deportivo Pasto vs Alianza Petrolera

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad



Deportivo Cali vs Independiente Medellín

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win/Win+



Jueves, 26 de agosto



Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín



América de Cali vs Jaguares

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs Patriotas Boyacá

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+