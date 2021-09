¡EN VIVO! Nacional vs Santa Fe: se define primer semifinalista en Copa

¡Lo botó Pedroza! Estrelló su remate en el palo. Nacional avanza a la semifinal.



¡Gooooool de Nacional! Gol de Geisson Perea. (3-1)



¡Lo botó Kelvin Osorio! La mandó por encima del travesaño. Se lo pierde Santa Fe.



¡Gooooool de Nacional! Gol de Danovis Banguero. (2-1).



¡Lo atajó Aldair Quintana! Cobró Matías Castro y el portero adivinó.



¡Gooooool de Nacional! Gol de Dorlan Pabón. (1-1)



¡Gooooool de Santa Fe! Gol de Neyder Moreno. (0-1)



Empieza la tanda de penaltis. Santa Fe inicia pateando.



Por Nacional lo harán: Dorlan, Banguero, Perea, Guzmán y Alves.



En Santa Fe patearán penalti: Moreno, Mejía, Osorio, Pedroza y Castro.



¡Finalizó el partido! Nacional 1-0 Santa Fe (global 2-2) ¡Habrá definición en penaltis!



Min 90+4: Amarilla para Danovis Banguero, tras una fuerte entrada sobre un rival.



Min 90+3: Amarilla para Olivera (Nacional) y Mejía (Santa Fe).



Min 90+2: Agarrón entre Olivera y González. Se calientan los ánimos del partido. Jugadores de ambos lados intervienen.



Min 90: Se jugarán tres minutos más en el Atanasio.



Min 89: Santa Fe ha tomado la iniciativa en los minutos finales, pero no consigue llegar con claridad al último cuarto.



Min 85: Los cardenales tuvieron una buena chance. González se quedó corto en un pase a Matías Castro; lo interceptó la defensa.



Min 83: Nacional 1-0 Santa Fe, global 2-2. De mantenerse este resultado se definirá todo en los penaltis.



Min 81: Cambio en Nacional: ingresa Jonatan Alves, se retira Duque. En Santa Fe ingresan Neyder Moreno y Matías Castro, por J. Herrera y Dinolis.



Min 79: Tarjeta amarilla para el jugador de Santa Fe, José Ortíz.



Min 77: El partido entra en un bache. Los equipos disputan la pelota en medio del campo.



Min 74: Cambio en Nacional. Ingresa Brayan Rovira, se retira del campo Baldomero Perlaza.



Min 72: ¡La tuvo Jersson González! La buscó de palomita, después de un centro desde la derecha. La mandó por fuera.



Min 68: Volvió a llegar Nacional. Centro de Pabón buscando a Duque en el corazón del área, pero aparece Fainer Torijano para desviar el balón.



Min 65: Grigori Méndez mueve sus fichas y envía al campo a Jersson González. Se retira Johan Caballero.



Min 63: Guzmán prueba de media distancia. Zapatazo que detiene sin problema el arquero cardenal.



Min 62: El equipo verdolaga baja la presión y deja de ser tan insistente en ataque. Santa Fe se agrupa en defensa.



Min 60: Cambio en Nacional: ingresa Yeison Guzmán, se retira Jarlan Barrera.



Min 58: Se animó el equipo bogotano y lo intentó con un disparo de Jonathan Herrera desde sector derecho.



Min 56: Lo intentó Pabón, de media distancia, tras la asistencia de Barrera. Mandó la pelota sobre el travesaño.



Min 54: De a poco, Nacional busca instalarse en predios de Santa Fe, pero no genera tanto riesgo en el último cuarto.



Min 50: Tiro libre peligroso muy cerca al área. Alex Mejía derriba a Baldomero Perlaza.



Min 46: Nacional salió con la misma intención en el segundo tiempo. Constancia, presión y agresividad.



Ya se juegan los segundos 45 minutos en Medellín.



¡Finaliza el primer tiempo! Con gol de Jefferson Duque, Nacional se va al camerino como ganador en la vuelta.



Min 45+1: Llegó Jarlan Barrera y la saca Castellanos. El línea levanta la bandera por fuera de lugar.



Min 45: Se jugarán dos minutos más. Nacional 1-0 Santa Fe (2-2, global).



Min 41: Tiro de esquina que levanta Pabón y la pelota termina en los pies de Duque, quien aparece completamente solo en el área. ¡Se pierden una buena opción!



Min 38: De nuevo Dorlan Pabón, que sigue en busca de su tanto de media distancia. Pasó muy cerca al palo derecho de Castellanos.



Min 37: Se aproximó Santa Fe, con una buena acción de contragolpe. Aldair Quintana sale a cortar la jugada que buscaba finalizar Dinolis.



Min 32: Prueba de media distancia Ronaldo Dinolis. Manda la pelota muy por encima.



Min 31: ¡Lo que salvó Castellanos! Tremendo cabezazo de Emanuel Olivera tras un córner y el arquero desvía con los puños. Yerson Candelo intentó en el rebote y de nuevo Leandro niega la posibilidad.



Min 30: ¡Se la perdió Nacional! Duque buscó el segundo pero la mandó por fuera.



El partido se pone 1-0 en el Atanasio; el global se iguala a dos tantos.



Min 28: ¡Goooooooooool de Nacional! Gooooool de Jefferson Duque, quien apareció al segundo palo para empalmar un gran centro de Pabón.



Min 27: Nacional aprovecha la impresión de Santa Fe en los pases y busca espacios.



Min 25: Buena acción colectiva de Santa Fe. Remate de Kelvin Osorio que se estrella en un defensor.



Min 23: Santa Fe se anima con Edwin Herrera, esta vez por derecha, pero Nacional recupera rápido.



Min 20: Nacional presiona alto y obliga al error. Jarlan recuperó, Pabón metió un centro "con veneno", pero no llegó nadie.



Min 18: ¡Se salvó Santa Fe! Tremendo remate de Pabón, de media distancia, y la pelota se estrella en el vertical.



Min 16: El equipo bogotano busca la salida por izquierda con Johan Caballero, pero todavía no llegan con claridad al último cuarto.



Min 15: Santa Fe se acomoda mejor y Nacional ya no encuentra espacios.



Min 11: De a poco, los cardenales sacan a Nacional de su predio; lo obligan a jugar desde campo propio.



Min 10: Se reanuda sin novedades. Leandro seguirá en el arco de Santa Fe.



Min 9: ¡Susto en Santa Fe! Castellanos es atendido por una molestia muscular en el aductor.



Min 6: Tiro libre que ejecuta Andrés Andrade y Jarlan Barrera se pierde una buena chance en el área.



Min 5: Santa Fe no consigue recuperar la pelota. Nacional no afloja y sigue instalado en predio rival.



Min 3: Tiro libre de Dorlan Pabón y la sacó Leandro Castellanos. ¡Buena opción de Nacional!



Min 2: Nacional, con una propuesta más ofensiva, salió a presionar alto y a no dejar jugar a Santa Fe.



¡Rueda la pelota en la vuelta de los cuartos de final! Atlético Nacional vs Santa Fe (1-2).



Actos de protocolo en el estadio Atanasio Girardot.

