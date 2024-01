Así se jugará la Copa BetPlay 2024: resultados del sorteo de Fase 1

La Dimayor sorteó este martes el primer sorteo de la Copa BetPlay 2024, en la que saldrán a competir 16 equipos en la Fase I. Para conformar estas llaves, se tomaron a los ocho equipos de la A con peor rendimiento en 2023, para que enfrenten a los ocho peores equipos de la B en la temporada anterior.



Habrá cinco fases previas. En la fase uno se jugarán partidos de ida y vuelta en las llaves sorteadas. Esta fase arranca en la primera semana de marzo.

La Fase II de la competencia se realizará con los 8 clubes ganadores de la Fase I y los 8 primeros clubes de la tabla Total de reclasificación del Torneo BetPlay.



Así quedaron las llaves de la Fase I



Bucaramanga vs. Real Santander

Pereira vs. Real Cundinamarca

Bogotá FC vs. Once Caldas

Envigado vs. Orsomarso

Santa Fe vs. Boca Juniors de Cali

Atlético vs. Jaguares

Barranquilla vs. Huila

Tigres vs. Unión Magdalena