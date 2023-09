No se hacen daño en El Campín: Santa Fe vs Pereira EN VIVO por Copa

Santa Fe y Deportivo Pereira se citan en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay 2023.

Se trata de una gran oportunidad de revancha para ambos, pero por razones distintas: los bogotanos vienen de agitadas semanas por las declaraciones del técnico Hubert Bodhert, inconforme con el nivel de algunos jugadores, y el ex campeón no encuentra el rumbo y busca un milagro para seguir vivo en la Liga Betplay II 2023.

La cita es en el estadio El Campín a las 6:15 p.m. Siga aquí las acciones EN VIVO:



Minuto 1- RUEDA LA PELOTA EN BOGOTÁ

​Minuto 5- Poca claridad de ambos equipos a la hora de acercarse a los arcos



Minuto 9- Error en la salida de Pereira, se avivan los locales, Quintero comete falta contra Batalla al borde del área y se gana la amarilla



Minuto 10- Desperdicia Marrugo el tiro libre, estrella el balón en la barrera



Minuto 15- Primer intento de Pereira: remate de media distancia de Murillo, pasa cerca del palo



Minuto 21- Nueva ocasión del visitante., buen remate de Moreno pero le salió elevado



Minuto 25- La más clara ocasión de Santa Fe: buen cabezazo de Aja en el tiro de esquina, salió apenas abierto



Minuto 27- ¿Penalti? Llega Santa Fe y cae en el área Moreno tras buen pase de Marrugo. Parece muy sutil el roce...



Minuto 37- Fory se levanta sin mucha marca y cabecea con peligro, se lo pierde Pereira



Minuto 39- De nuevo se acerca el Pereira, remate elevado de Balboa, que era tiro de esquina pero no concedió



Minuto 44- Falta a batalla, tarjeta amarilla para Garcés en el Pereira



TERMINA EL PRIMER TIEMPO. SANTA FE 0- PEREIRA 0 Partido disputado pero lleno de imprecisión en el pase en ambos equipos.



SE JUEGA EL SEGUNDO TIEMPO



Minuto 50- Pocas modificaciones en el compromiso, no hay mayores ocasiones de gol, sigue la imprecisión



Minuto 53- Perdona Pereira: Balboa se pierde la buena ocasión de Angelo Rodríguez, que le quedó a él en el rebote, pero la tiró afuera



Minuto 56- Triple cambio en Santa Fe, Rodallega, Valencia y Sambueza



Minuto 64- Se demora en hacer efecto la presencia de los experimentados, aguanta bien el Pereira



Minuto 70- No mejora el espectáculo, es lento el juego, aún impreciso y no les llega la pelota a Rodallega ni a los delanteros visitantes



Minuto 76- Por fin abre la cancha Santa Fe, sale Rodallega a la banda para sorprender y en el medio del área se pierde solo Batalla la mejor ocasión de su equipo



Minuto 81- Responde Pereira con una gran salida de Monroy, dejando cuatro marcadores en el camino y metiendo un centro que manoteó Espitia. Reaccionó bien Santa Fe para mandarla al tiro de esquina



Estos son los once titulares de Independiente Santa Fe:

Esta es la nómina del León 🦁 que enfrentará desde las 6:15 pm a Pereira por la Copa BetPlay.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/n8oNl0c5ez — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 27, 2023

Así va el visitante: