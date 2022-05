Santa Fe vs Junior EN VIVO: a rugir en El Campín y revertir la serie

Santa Fe debe buscar el resultado para clasificar a los cuartos de final. Junior no se la pondrá fácil a los dirigidos por Grigori Méndez.

Siga el partido en vivo:

38' infracción de Matías Mier contra Didier Moreno

35' tiro libre de Matías Mier buscando el primer palo y el balón por un costado

31' tiro libre de Matías Mier buscando el ángulo y Sebastián Viera ataja al córner. Ejecución cerrada que Viera despeja

30' Junior no logra salir de su área ante un Santa Fe que domina los tiempos. Cometen infracciones reiteradas de Daniel Giraldo a Santiago Tamayo

26' Harold Gómez comete infracción sobre Edwuin Cetré

25' Andrey Estupiñán busca a Matías Mier que no alcanza a rematar. Sebastián Viera suelta la pelota en el área y vuelve a asegurarla

24' infracción de Leonardo Pico sobre Didier Moreno

22' Edwuin Cetré se queda quieto y le pone el cuerpo a Juan Sebastián Pedroza. Infracción en la mitad de cancha

21' Junior luce incómodo en El Campín y no logra hacerse con el balón

17' infracción de Daniel Rosero a Andrey Estupiñán casi en la línea de fondo

16' mucha expectativa en el cobro de Matías Mier que se queda en la barrera. Junior despejó el rebote

15' infracción de Jorge Arias a Fernando Coniglio

13' tiro de esquina de Matías Mier muy cerrado y pasado

11' infracción de Harold Gómez a Edwuin Cetré

8' buena jugada de Fernando Coniglio llegando a línea de fondo, conecta hacia adentro y la zaga del Junior rechazó cuando Matías Mier y Jhon Velásquez llegaban a rematar

5' tiro libre de Fredy Hinestroza contra la barrera

2' centro de Fredy Hinestroza que despeja Jerson Malagón al córner

1' mucho espacio tuvo Matías Mier con un remate lejano por un costado

0' Inicia el partido en Bogotá

Alineaciones