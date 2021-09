Ruyeri Blanco no tiene prisa: espera por una oportunidad en Nacional

Todo indica que este partido contra Patriotas será el debut de Ruyeri Blanco en el ataque de Atlético Nacional, el samario que llegó en esta temporada aprende cada día del grupo, del cuerpo técnico y se imagina un muy buen debut con la camiseta verdolaga.

“Estoy motivado, alegre por estar en esta institución que me abrió las puertas. Estoy haciendo las cosas bien, esto es un proceso que vamos llevándolo con paciencia. Hay grandes delanteros como Jefferson Duque y Jonatan Álvarez, que son referentes en el ataque. Yo me sigo entrenando de la mejor manera, esperando esa gran oportunidad para aportarle al equipo con goles”, resaltó.



Además, Ruyeri precisó que “el ‘profe’ Alejandro Restrepo me dice que estoy cerca de debutar. Los demás compañeros me dicen que tenga paciencia, tranquilidad y cuando pueda jugar, tener esa calma para poder definir las jugadas que tenga”.



Sobre sus compañeros de ataque como Jefferson Duque y Jonatan Álvez, Ruyeri declaró que “ellos tienen mucho recorrido, han sido ídolos y de cada uno le aprendo muchas cosas. Son de mucho recorrido, yo estoy trabajando, concentrado para cumplir mis metas. Cada día sigo aprendiendo, contento de estar con mis compañeros y feliz de estar con el equipo”.



Finalmente, habló sobre el momento donde parecía que no iba a jugar este semestre por el tema inscripciones, y agradeció el grupo que conforma en Nacional. “El tema de las inscripciones ya pasó, quedó atrás, que bueno que se arregló. Estoy esperando la oportunidad, con paciencia, estoy entrenando bien y creo que el tiempo de Dios es perfecto, aprovechando cada día estando acá, recibiendo consejos, me preguntan como estoy, como está mi familia y esa es la unión que nos permite a todos seguir avanzando”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8