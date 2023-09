Mejía reveló la razón de su celebración tras su golazo ante Águilas

El golazo de Robert Mejía en el juego entre Atlético Nacional y Águilas Doradas por Copa Betplay ha dado la vuelta el mundo e incluso muchos piden su inclusión entre los candidatos al Premio Puskás, galardón que premia al mejor gol del año.



El futbolista anotó el segundo de la victoria por 0-3 ante los de Rionegro en el estadio Alberto Grisales en una jugada en donde Mejía tomó el balón y sin pensarlo sacó un remate desde media cancha que no pudo atajar el arquero José David Contreras.



Pues bien, este jueves, Mejía dejó sus sensaciones sobre el gran tanto en diálogo con Blu Radio.

"Creo que es que todo es inspiración, me considero un jugador con técnica, la jugada fue muy rápida, con el arquero intercambiamos miradas y luego le pego al balón. El balón iba muy fuerte y ahí fue más virtud mía", mencionó.



Y agregó sobre lo que pensó antes de rematar al arco: "La verdad es que me tenía confianza, me decían que Eric estaba marcando una diagonal, pero no lo vi y decidí pegarle. No me las creo aún, después de ver el video".



Por su parte, reveló la razón de su celebración tras el gol: “En cada partido queremos ser diferentes, en cada partido van a ver una celebración. Esa celebración es de Paul Pogba que la he hecho muchas veces en los goles, y dije hay que hacerla".



De igual manera, habló de lo que le dijo William Amaral tras el juego: El 'profe' muy contento y estoy agradecido con él porque desde que llegué me ha dado la confianza, poco a poco, y gracias a Dios todo se está dando".



Finalmente, se refirió a como ha sido su experiencia en Nacional: "Desde que llegué sentí una energía positiva por todos lo compañeros, la verdad es que somos una familia, todos me han acogido muy bien".