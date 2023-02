Arranca una nueva ilusión: prográmese para la Copa Betplay 2023

La Copa Betplay, cuyo campeón defensor es Millonarios, comienza su nueva temporada con atractivos partidos en la fase I, en la que habrá encuentros de ida y vuelta.

Esta es la programación oficial en este 2023:



FASE I – IDA



14 de febrero

Orsomarso SC vs. Atlético Huila

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar



Valledupar FC vs. Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre

Televisión: WIN+



15 de febrero

Atlético FC vs. Envigado FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero



Boyacá Chicó vs. Real Cartagena

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+



Alianza Petrolera vs. Real Santander

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata



16 de febrero

Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas DAF

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: WIN+



Boca Juniors de Cali vs. Unión Magdalena

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero



Barranquilla FC vs. Deportivo Cali

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: WIN+



FASE I – VUELTA



21 de febrero

Atlético Huila vs. Orsomarso SC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid



22 de febrero

Unión Magdalena vs. Boca Juniors de Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada



Jaguares FC vs. Valledupar FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Jaraguay



Envigado FC vs. Atlético FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Metropolitano De Itagüí

Televisión: WIN/WIN+



Once Caldas DAF vs. Cúcuta Deportivo

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: WIN+



23 de febrero

Real Santander vs. Alianza Petrolera

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Villaconcha



Real Cartagena vs. Boyacá Chicó

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Jaime Morón

Televisión: WIN+



Deportivo Cali vs. Barranquilla FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: WIN+