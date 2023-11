Polémica resuelta: ¡era gol de Mackalister Silva en la final de Copa!

Cada final, cada cruce, cada ocasión es una polémica. Y una final de Copa Betplay como la que Atlético Nacional le ganó por penaltis a Millonarios, este jueves, no era la excepción.

Ya hubo vuelta olímpica, fotos, trofeo y todo lo usual para el campeón, pero por días se seguirá hablando de la jugada que encendió la polémica para los hinchas del azul: en un balón dividido al minuto 24, David Mackalister Silva le ganó el duelo a Robert Mejía, se perfiló y le marcó un golazo a Mier, aunque el tanto no subió al marcador. El juez Carlos Betancur interpretó que había falta en lo que parecía una disputa de balón normal.



¿Qué pasó? José Borda, analista arbitral, explicó la jugada: "No hubo falta, fue carga leal (hombro con hombro), ese desplazamiento lo permite la ley 12, el VAR debió llamarlo y no lo hizo", señaló.

ERA GOL LEGAL

En la final Copa @nacionaloficial vs @MillosFCoficial el árbitro Betancur se equivocó al anular la acción de gol de Silva del azul, no hubo falta, fue carga leal, (hombro con hombro) ese desplazamiento lo permite la ley 12, el VAR debió llamarlo y no lo hizo pic.twitter.com/oFNRDOdKf6 — joseborda (@joseborda1) November 24, 2023

¿Fue el único que vio así la jugada? Evidentemente no. Para la cuenta Var Central, que analiza las polémicas del fútbol colombiano, no hubo infracción alguna: "Utiliza su hombro que es perfectamente permitido según el reglamento desde que no haya fuerza excesiva. Es una carga. Betancur pitó falta y el VAR Kéiner Jiménez no intervino", dijo.



❌ ERA GOL LEGAL: Disputa legal de Macalister Silva contra Robert Mejía. Utiliza su hombro que es perfectamente permitido según el reglamento desde que no haya fuerza excesiva. Es una CARGA. Betancur pitó falta y el VAR Kéiner Jiménez no intervino #CopaBetPlay pic.twitter.com/r5dVGOzMHX — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) November 24, 2023

Por si faltara una opinión más, Rafael Sanabria, analista arbitral del canal Espn, señaló un grave error de Betancur, pues el jugador de Millonarios nunca separó su brazo en la disputa con Mejía: "El jugador, de Nacional, se dejó caer", manifestó.

El error primario de Betancur fue secundado por el VAR y la cadena de errores privó a Millonarios de un gol legítimo que fue darle un rumbo distinto a la final de la Copa. La tecnología, que tenía como fin último la aplicación de la justicia, no tiene manera de ayudar cuando el error humano es tan grande.