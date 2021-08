DIM, por la clasificación en Copa visita a un ordenado Once Caldas

Deportivo Independiente Medellín visita este miércoles desde las 5:40 de la tarde al Once Caldas de Manizales, por el juego de vuelta de la Fase III en la Copa Colombia 2021.



El conjunto rojo de Antioquia igualó 1-1 como local y ahora deberá conseguir en el estadio Palogrande la clasificación que le permita seguir en carrera rumbo al tricampeonato. Por el lado del ‘blanco blanco’ tienen la posibilidad de sacar del camino al último campeón y de paso, consolidar un proceso dirigido por el técnico Eduardo Lara.

Con respecto al juego anterior, el técnico Hernán Darío Gómez indicó que “fue extraordinario el trabajo del profesor (Eduardo) Lara, ordenado, reduce espacios, complica cualquier ataque. Muy buen trabajo, después le dirán que es un técnico defensivo”.



Por su parte, Didier Bueno podría repetir titularidad, el zaguero remarcó que “en estas dos fechas ha sido muy importante estar en el Medellín, cuento con compañeros de mucha experiencia como Víctor Moreno y Andrés Cadavid, que me ayudan a comprender muchas situaciones de juego. Tengo que mejorar mucho en la tranquilidad, en la concentración, a la hora de achicar y agrandar, también hay que estar muy atento a la parte física”.



Además, Bueno señaló que “siento que pude superar a la expectativa en esta posición como central, al reemplazar un jugador tan experimentado como el capitán (Andrés Cadavid) fue un gran partido, fuimos un equipo que nos respaldamos y tuvimos seguridad en todas las jugadas. Medellín trabaja para ganar, para proponer y esta no será la excepción. Contamos con grandes jugadores en todas las posiciones y en la banca hay buenos recambios, practicamos penales porque teníamos que estar preparados para todo lo que se presente en un partido como estos”.





Datos entre Once Caldas e Independiente Medellín



Por Copa Colombia, Once Caldas y Medellín se han enfrentado en 13 oportunidades, donde el poderoso ganó tres, cinco para los manizaleños y cinco empates. Desde 2009, han compartido cuatro veces en fase de grupos, una vez en octavos, una en cuartos y ahora en esta tercera fase.





Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Didier Bueno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, David Loaiza, Vladimir Hernández, Edwar López; Agustín Vuletich, Diber Cambindo.

D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Palogrande.

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8