Once Caldas y Quindío, sin hacerse daño en Copa: sellaron tímido 0-0

Este jueves en el estadio Palogrande, Once Caldas y Deportes Quindío se dieron cita por la fase 3 de la Copa Betplay 2022. Se trató de un compromiso complejo, que se jugó bajo difíciles condiciones por la intensa lluvia en Manizales. Por momentos, la neblina se hizo protagonista e incluso estuvo en duda la continuidad del partido. Al final, el clásico cafetero pudo cumplirse y los equipos sentenciaron un 0-0, sin mayores opciones ofensivas.

El 'Blanco-Blanco' le apostó a un juego profundo y de bandas, vía por la que intentó hacer daño, aprovechando los errores del arquero Luis Estacio, quien para su fortuna contó con el respaldo de los defensores, especialmente de Leyser Chaverra, quien salió figura en la visita. Importante aporte también a la hora de buscar el arco de Éder Cháux.



Sobre los 8 minutos, Once Caldas lo intentó tras un tiro libre ejecutado por Juan David Rodríguez y tras el cabezazo de Camilo Mancilla, la pelota pasó ligeramente desviada sobre el travesaño. Apenas pasaron 7 minutos cuando el local volvió a probar, esta vez con un Estacio mal ubicado, que encontró en Bréiner Paz un soporte para corregir un error en el despeje.



Transcurría el minuto 15 cuando el equipo caldense generó una nueva acción, esta vez con un zapatazo de media distancia que contuvo Estacio. Dejó un rebote que capturó Chaverra, cuando se aproximaba un atacante rival.



En el segundo tiempo, la intención siguió siendo del local. A los 48', después de un saque de banda, Mender García buscó su gol y exigió a Chaverra sacar la pelota al córner. Leyser se "echó el equipo al hombro" y trató de llevar peligro con el juego por su banda. Sin embargo, la zaga del Once Caldas estuvo muy bien parada y despejó cualquier peligro.



En la última acción del partido, cuando se consumía el tiempo de adición, Once Caldas exigió al portero Estacio, quien tuvo que sacar sobre el travesaño un disparo de David Murillo. Tremenda atajada que mantuvo el 0-0.



El partido de vuelta de la fase 3 de Copa Betplay se jugará el próximo jueves 7 de abril, a las 5:30 pm, en el estadio Centenario de Armenia.