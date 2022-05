Once Caldas vs Nacional EN VIVO: con muy poco, la visita anotó

La ida culminó 3-0 a favor de Atlético Nacional y Once Caldas necesita volver al gol en condición de local e intentar lograr la hazaña en casa.

Min 45' empezó el segundo tiempo



Min 45+2' Terminó el primer tiempo Once Caldas 0 - Atlético Nacional 1

Min 44' infracción de Éder Chaux y amarilla para el arquero

Min 40' tarjeta amarilla para Juan David Rodríguez

Min 36' centro de Dorlan Pabón que encontró a Giovanni Moreno que cabeceó por encima

Min 34' ¡Goooooooooool de Atlético Nacional! Daniel Mantilla cruzó su remate aprovechando un error defensivo

Min 32' decide mal Once Caldas en el último tramo de la cancha

Min 28' Nacional no sale de su mitad. Once Caldas continúa buscando el gol

Min 23' nuevo tiro de esquina a favor de Once Caldas que está en busca de abrir el marcador

Min 20' gran disparo de larga distancia de Alejandro Bárbaro que Kevin Mier envió al córner

Min 17' centro raso para Juan David Pérez que remata y Emanuel Olivera se interpuso enviando al córner. Mano abierta que el central del partido no decretó como penal

Min 16' infracción de Brayan Córdoba sobre Andrés Andrade

Min 14' Once Caldas sigue inquietando. Los centrales de Nacional rechazan cualquier peligro

Min 11' remate de Alejandro Bárbaro con un disparo que pega en la malla exterior del arco de Nacional

Min 10' el partido lo controla Once Caldas por las bandas. Centro de Juan David Pérez que Emanuel Olivera cortó

Min 8' error defensivo de Nacional. Juan David Rodríguez quedó solo frente a Kevin Mier, pero el mal control le permitió a Mier quedarse con la pelota

Min 4' remate de Juan David Pérez por un costado

Min 1' empezó el partido en el Palogrande



Alineaciones: