Caldenses y quindianos: vibrante clásico del Eje Cafetero

Ya inició la tercera ronda de la Copa BetPlay, instancia en la que equipos del Torneo ya se están midiendo con los de la Liga. A las 6 de la tarde, en el Estadio Palogrande de Manizales será testigo de un vibrante partido entre el Once Caldas enfrentando al Deportes Quindío que en segunda ronda, eliminó a Llaneros venciéndolos en Armenia 3-0, y perdiendo 2-0 en Villavicencio, pero por el agregado clasificaron a la siguiente fase.

Quindío viene de jugar las primeras fases en la Copa BetPlay en donde eliminó a Bogotá y posteriormente, a Llaneros para instalarse en esta fase donde ya se enfrentan con los equipos de la Liga BetPlay, menos los clasificados a copas internacionales que entrarán a disputar el certamen en los octavos de final.

Once Caldas viene descansado en la Copa, pues hasta ahora debutarán en el certamen, y en Liga marchan bien en el quinto puesto con 21 puntos. No obstante, ante Quindío será un vibrante choque para ver en qué están, pues el equipo dirigido por Diego Corredor no gana desde el 9 de marzo cuando venció a su acérrimo rival por la mínima diferencia en jugo correspondiente a la quinta fecha que estaba aplazada. Posteriormente, igualó dos encuentros y perdió uno.

Deportes Quindío, por su parte, también está sembrado en la quinta casilla del Torneo BetPlay al disputar nueve partidos dejando tres triunfos, una derrota y cinco empates. Un clásico del Eje Cafetero que está por jugarse en la Copa BetPlay en su tercera ronda.

Los caldenses buscarán hacer respetar su casa e iniciar con el pie derecho el certamen, esperando tener un buen resultado para afrontar la vuelta en el Estadio Centenario. Los quindianos, que ya tienen experiencia en este torneo, esperarán vencer a su tercer rival en Manizales, y dejar un cómodo marcador para llevarse la serie como locales.