Millonarios vs Medellín, EN VIVO: se entrega finalista en Copa Betplay

Min 19. DIM intenta salir jugando y circula la pelota; Millonarios lo presiona y trata de sofocarlo.



Min 17. Otro intento de Andrés Gómez, quien sigue pateando al arco en cada oportunidad. Cada vez pasa más cerca la pelota.



Min 16. Nueva llegada del DIM, esta vez con un remate de media distancia de Arregui. Montero atrapa la pelota sin complicarse.



Min 12. Junte de Macalister Silva y Daniel Ruiz, que terminó en un remate de Andrés Gómez, buscando el arco del DIM. La pelota pasa cerca.



Min 9. Se aproximó por primera vez Millonarios en predios de Andrés Mosquera. Pase de Macalister para Andrés Gómez, que remata desviado.



Min 6. Alberto Gamero luce muy molesto con sus jugadores por el arranque del partido. Se defiende como puede.



Min 4. Nuevo intento del DIM, esta vez con Jordy Monroy, quien aparece por derecha. Millonarios sufre con la presión en su propio campo.



Min 3. Millonarios todavía no consigue adueñarse de la pelota y menos atravesar la cancha.



Min 1. Primera aproximación del DIM. Pelota de Vladimir Hernández que exige al portero Álvaro Montero.



8:04 pm - ¡Se inicia el partido en El Campín! Millonarios vs Medellín (2-0)



8:02 pm - Todavía no se inicia el partido. El humo de los extintores afectó la visibilidad en la cancha. El árbitro Ortega espera unos segundos.



7:59 pm - Sorteo con los capitanes: David Macalister Silva en Millonarios y Adrián Arregui en DIM.



7:57 pm - Actos de protocolo en El Campín. Se entonan los himnos de Colombia y Bogotá.



7:55 pm - Salen al terreno de juego los equipos. Millonarios y DIM jugarán con sus uniformes tradicionales.



Alineaciones confirmadas en Millonarios vs Independiente Medellín, por la semifinal vuelta de Copa Betplay:

El partido en el estadio El Campín se iniciará a las 8:00 pm. Millonarios llega con una ventaja de dos goles, después de haber tomado ventaja en la ida con Luis Carlos Ruiz y Carlos Gómez.