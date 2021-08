¡EN VIVO! Millonarios vs Alianza: se define último clasificado en Copa

Alianza Petrolera llega a la vuelta con la ventaja de un gol, después del tanto de Jairo Molina. Millonarios tendrá que remontar para convertirse en el último clasificado a fase de octavos de final, a la que se sumarán los equipos con participación internacional.





Min 37. ¡Lo intentó Felipe Román! Riquett tuvo que exigirse para sacar la pelota al córner. Millonarios se acerca.



Min 35. Millonarios aparece pero lo hace sin mucha claridad en el último cuarto de cancha.



Min 31. Uribe estrelló la pelota en el vertical izquierdo de Chunga, pero la jugada estaba invalidada por fuera de lugar.



Min 28. Se atrevió Millonarios, con un centro por izquierda de Stiven Vega, que tuvo que interceptar Riquett. Pelota al córner.



Min 25. Millonarios y Alianza no se hacen daño. 0-0 este juego de vuelta, 0-1 el global.



Min 23. Pelota de Macalister Silva y se equivoca José Luis Chunga. La deja escapar cuando parecía agarrarla arriba. Se cobrará tiro de esquina para Millonarios.



Min 20. El equipo de Hubert Bodhert sigue tomándose confianza y presiona alto, buscando el error de la zaga local.



Min 18. Alianza Petrolera se adueñó de la pelota y maneja los tiempos. Millonarios trata de cortar el juego.



Min 10. ¡Se acercó Petrolera! Juan Pablo Vargas se equivocó en la entrega y Flórez sacó un zapatazo que detuvo Juan Moreno.



Min 8. Partido cortado en el medio campo con faltas. Manotazo sobre Freddy Flórez. Solo hay reconvención para Harrison Mojica.



Min 7. Segunda mala entrega de Yhormar Hurtado en propio campo y Millonarios no aprovecha.



Min 5. Falta de Jhon Pérez sobre Juan Carlos Pereira y el árbitro Hinestroza lo advierte. No hay amonestación.



Min 3. Alianza Petrolera pisó predios de Juan Moreno. Pelota de peligró que sacó al córner Andrés Llinás.



Min 2. Se anima Millonarios con Edgar Guerra por derecha. Centro que es interceptado por Jeider Riquett.



¡Suena el silbato de Jhon Hinestroza y rueda la pelota entre Millonarios vs Alianza (0-1)!



7:55 pm - Salen los equipos a la cancha para los himnos. Millonarios jugará con su tradicional uniforme azul, Alianza lo hará de rosa.



7:30 pm - Los equipos hacen calentamiento en el sector norte (Millonarios) y sur (Alianza Petrolera) del estadio El Campín.



Repase las formaciones titulares de Millonarios y Alianza: