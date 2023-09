Millonarios y Alianza chocan en el inicio de su serie de cuartos

Millonarios y Alianza Petrolera se verán las caras este jueves en el inicio de su serie de cuartos de final de la Copa Betplay 2023. El cuadro Embajador será local en la ida.



Los dirigidos por Alberto Gamero llegan en buen momento para este partido ya que en la Liga vienen de cuatro partidos sin ver la derrota y en el último juego vencieron a Envigado para seguir en zona de clasificación.



De igual manera, el Embajador viene de eliminar a Bucaramanga de la Copa con un global de 3-1 que sacó adelante los capitalinos en el juego de ida en El Campín ya que la vuelta quedó 0-0.

Por su parte, Alianza Petrolera viene también de sacar resultados importantes en sus últimos partidos de Liga derrotó a Once Caldas, Santa Fe y Bucramanga, empató con Jaguares y solo perdió un encuentro que fue ante Junior.



Alianza también viene de dar el batacazo en Copa ya que en octavos de final derrotó a Deportes Tolima en la tanda de penaltis.



Alianza y Millonarios se han enfrentado en dos series en la Copa Betplay y en ambas ha conseguido la clasificación el equipo de Barrancabermeja. En 2020, Alianza sacó a Millonarios en octavos por la vía de los penaltis mientras que en 2021 el Embajador cayó eliminado en tercera ronda con un global de 2-1.



Ficha del juego



Millonarios vs Alianza Petrolera



Estadio El Campín



Hora: 7:10 p.m.



TV: Win Sports +



Alineaciones probables



Millonarios: A. Montero; R. Rosales, A. Llinás, J. Vargas, O. Bertel; J. Pereira, L. Vásquez; E. Guerra, D. Cataño, D. Ruiz; L. Castro.



Alianza Petrolera: C. Mosquera; E. Navarro, P. Franco, L. Ospina, L. Saldaña; S. Orozco, S. Acosta, R. Colpa; E. Torres, D. Valdés y A. Morales.