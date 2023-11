Millonarios se perfila como favorito en Copa: impecable invicto

Millonarios llegó a su segunda final en un año y tras haber ganado la Liga en junio, ahora, disputará de nuevo un título, pero esta vez es de Copa BetPlay y casualmente será contra Atlético Nacional, mismo rival al que le ganó el trofeo liguero.

Pese a que en el General Santander Millonarios no logró ganarle a Cúcuta al empatar 1-1, los dirigidos por Alberto Gamero han aumentado su invicto en Copa BetPlay y eso lo hacen partir como favoritos para la final contra Atlético Nacional.



Millonarios comenzó su participación en la presente Copa desde los octavos de final y su primer rival fue Atlético Bucaramanga, pero a partir de allí, el cuadro embajador ha mantenido una racha positiva de juegos y no ha concedido ninguna derrota.



En total, Millonarios ha conseguido seis partidos sin ser derrotado y ha sido producto de cuatro victorias y dos empates, pero podría aumentar su récord en caso de vencer no perder ningún partido de la final contra Nacional.





Octavos de final

Bucaramanga 0-0 Millonarios

Millonarios 3-1 Bucaramanga



Cuartos de final

Alianza Petrolera 1-2 Millonarios

Millonarios 2-0 Alianza Petrolera



Semifinal

Cúcuta 1-1 Millonarios

Millonarios 1-0 Cúcuta