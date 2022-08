La mala racha Millonarios en Copa BetPlay ¿Gamero la cortará?

Alberto Gamero es consciente de la labor realizada con Millonarios en lo que va del semestre. Atrás quedan las eliminaciones de Copa y Liga BetPlay, donde ha estado cerca de disputar títulos, siendo esquivos por mínimos detalles.



Millonarios empezará la llave de semifinales de la Copa BetPlay, enfrentándose a Independiente Medellín, rival que es conocido en instancias definitivas. No es solo aquel título disputado entre ambos clubes en el finalización del 2012, donde los azules cortaron una racha de 24 años sin ser campeones en Colombia.



Ambas escuadras se cruzaron en la Copa del 2019, en los octavos de final. En esa ocasión, la llave empezó en el Atanasio, donde el poderoso se impuso 2 a 1, con goles de Cano y Cadavid, Arango anotó el descuento. El partido de vuelta terminó igualado a dos goles, con dobletes de Ortiz para los azules y de Cano para el poderoso. A la postre, Medellín terminó siendo campeón de la competición.



Además, el historial de Millonarios en Copa no ha sido favorable desde el 2013, cuando fue la ocasión más reciente que llegaron a una final, perdiendo esa edición contra Nacional en el Atanasio Girardot. Desde esa edición, los azules solo accedieron a una semifinal, que fue en el 2018, donde cayeron contra Once Caldas, mientras que, en dos oportunidades, se quedó fuera en octavos y una en cuartos de final.



Los azules esperarán romper esa racha en Copa BetPlay y llegar a la disputa del título que no conquistan desde el 2011.