¿Que se agarren en Liga? Gamero salió dolido pero lleno de esperanza

Alberto Gamero analizó la actuación de su equipo en la llave de Fase III en Copa Betplay frente a los petroleros, que significó una nueva eliminación. Se mostró dolido con la caída a manos de Alianza Petrolera, por segundo torneo consecutivo, pero reconoció el trabajo de sus jugadores. Dijo que ahora saldrán a darlo todo en la Liga Betplay. Tiene esperanza en su proyecto con Millonarios.

"A pesar de que no se pudo ganar, hubo cosas buenas. Fue un equipo que solo nos llegó una vez en el primer tiempo y otra en el segundo. Hicimos todo el esfuerzo para ganar y pasar la fase. No queríamos quedar eliminados, pero el fútbol es así. No tengo nada que recriminarle a los muchachos hicieron todo por ganar el partido, indudablemente hubo equivocaciones, pero la voluntad la pusieron ellos y no se pudo", dijo.



Gamero reconoció las equivocaciones pero dijo que se levantarán de esta eliminación: "duele contra el rival que haya sido. La vez pasada fue en penales y ahora en ida y vuelta. Duele porque Millonarios tiene que salir a ganar los torneos; puso ganas y, por momentos, nos equivocamos. No se bajarán los brazos y se levantará cabeza, queda una Liga por delante y se buscarán grandes cosas".



Finalmente, habló de las variantes en ataque. "Estamos buscando alternativas con Edgar Guerra y Jorge Rengifo, y miraremos hasta que llegue (Emerson) Rodríguez. Pensar en lo que no tenemos es difícil. Me parece que hay partidos que me han mostrado cosas importantes. Estamos buscando alternativas en esa posición. Siento que lo hizo (Daniel) Ruiz, en el segundo tiempo, fue un buen trabajo".



Millonarios ahora se concentrará cien por ciento en la Liga Betplay 2021-II, en la que son terceros con 10 puntos, a 3 del líder Nacional. El próximo sábado recibirán a Medellín en El Campín y será una buena oportunidad para reconquistar a los hinchas que no quedaron muy contentos con esta eliminación.