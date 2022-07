Millonarios no le huye al reto: 'esperamos conseguir los dos títulos'

Millonarios está de plácemes no por la victoria contra Fortaleza, que encaminó la clasificación a la semifinal de la Copa Betplay 2022, sino por la manera como se logró una victoria, con por la contundencia que tanto se reclamaba.

La victoria 3-0 confirma el favoritismo inicial del azul, pero deja ver a un Daniel Ruíz más práctico e influyente al terminar como la figura con sus tres asistencias, pero especialmente a Diego Herazo, autor de un doblete, y reclamando el protagonismo que siempre se ha esperado desde su fichaje.



"Con los jugadores que tenemos es muy fácil, jugar con Daniel Ruiz, Macalister, Llinás y demás, es muy fácil. Ya va más en lo que uno se proponga y se trabaje en la semana, pero con el grupo que hay es muy sencillo acoplarse; pasó con Ruiz que llegó y se acopló muy rápido al equipo", comentó el atacante en Primer Toque de Win Sports.



Y entonces, una frase que muchos esperan de un equipo que fue el mejor en la primera fase de la Liga Betplay, que muestra tal vez el mejor juego en el torneo pero que no ha podido certificarlo con títulos: "Hay un gran grupo, es una familia y esperamos se puedan conseguir los dos títulos, tanto Copa como Liga", dijo el delantero, sin escapar de ese favoritismo que pesa hace tiempo sobre el azul.



☀☕ "Hay un gran grupo, es una familia y esperamos se puedan conseguir los dos títulos, tanto Copa como Liga" Diego Herazo, delantero de Millonarios.#PrimerToque pic.twitter.com/8yCeMJtkuj — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 28, 2022

Para Herazo el doblete es una pequeña revancha por las críticas a la falta de gol, aunque no quiera cobrar: "es algo que siempre se ha hablado acá y ese peso cae en los delanteros, pero tenemos la confianza en que tarde o temprano llegarán los goles. Nos preparamos física y mentalmente para eso. Cada día ver reflejado eso en la cancha sin importar quien juegue será muy bueno y con los balones que nos surten en el mediocampo, el arco se va a abrir".



El jugador fue víctima de lesiones y le costó ver la eliminación en la Liga pasada, pero ahora ve la temporada con optimismo: "quedé muy triste porque en los últimos partidos me lesioné y no pude estar con el equipo. Ver el equipo desde la tribuna y no poder aportar mi granito de arena para lo que se estaba jugando fue muy difícil", concluyó.