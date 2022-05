Millonarios, comprometido en Copa: rompió mala racha en el torneo

El partido de Millonarios contra Jaguares, no fue de lo mejor. Variantes entendibles, teniendo en cuenta que los azules están con el objetivo cercano, mantener el ritmo y llegar con buena forma física a los cuadrangulares de la Liga BetPlay. A media máquina, los embajadores afrontaron y sacaron el empate contra Jaguares, lo cual los catapultó a los cuartos de final de la Copa.



El resultado global les dio el paso a los cuartos de final a Millonarios, esperando rival entre Fortaleza y Cali, donde el cuadro bogotano tiene la ventaja en la serie. Los de Gamero saben lo que se juegan, la Copa da cupo a torneo internacional y deben seguir encarrilados en ella, pese a que el objetivo principal sea la Liga.



Y es que el pasado reciente en Copa para Millonarios, no ha sido el mejor. No conquistan la corona desde el 2011, no disputan una final desde el 2013 y fueron varias temporadas quedándose en el camino.



Las ediciones 2019, 2020 y 2021 estuvieron marcadas por la eliminación azul en octavos de final y en fase previa, siendo Alianza Petrolera el victimario en dos oportunidades (octavos 2020 y fase previa 2021) y Medellín (octavos 2019).



La participación más reciente donde llegaron a cuartos de final y los pasaron, fue en 2018, siendo eliminados en semifinales por Once Caldas.