Alberto Gamero dio pistas sobre nuevos jugadores: ¿habrá novedades?

El cupo a semifinales de Copa BetPlay para Millonarios, es parte del mérito realizado durante la llave contra Fortaleza, a quien lograron controlar y neutralizar, pese a los intentos de ir al ataque, buscando la igualdad en la serie.



Alberto Gamero mandó un equipo casi que nuevo, con un total de nueve cambios, respecto al equipo inicialista de Liga. El estratega azul habló en rueda de prensa, acerca de lo que fue el desempeño de sus dirigidos, en el duelo de cuartos de final de Copa.



Conclusiones de la rotación en la cancha: no era fácil diseñar un equipo para un partido de clasificación. Fortaleza hizo un buen trabajo, me gustó que intentaron, los medios intentaron la idea, el modelo que hace el equipo titular. Trataban de hacerlo. En muchos pasajes no hubo sincronización. Cuando hacemos los trabajos tácticos, ese es el equipo alterno.



Me gustó que fueron al frente, que intentaron. Enfrentamos a un buen equipo, neutralizamos muchas cosas y acertamos para recuperar al otro grupo. No me gustó regalar el balón, nos lo quitaron y siempre queremos tener la pelota. En términos generales, el grupo acertó a lo que queríamos.

Zona de seguridad y el desempeño en el campo: es una pareja que pocas veces ha jugado, el cuadrado defensivo tuvo problemas, porque Fortaleza hace el 1-2. Por momento, no llegábamos a buscar al jugador, lo esperábamos. El segundo gol de ellos fue una triangulación, entraron por la mitad. Queríamos darle minutos a una serie de jugadores que deberán entrar contra Jaguares.



Hubo errores, pero a medida que iba pasando el partido, con la entrada de Dewar, nos afianzamos más. Cataño referenció al mediocentro y a Franco, ahí, controlamos más el partido. Cuando llegamos de Rionegro, decidimos esto para que jugaran. Tenían sesiones de entrenamiento, pero no partidos juntos.



Opciones de contratar jugadores: hemos mirado alternativas, pero no es fácil. Tenemos ritmo, quizás tuvimos opción de tener a un jugador entrenando. A la fecha, no tenemos un jugador claro para traer. Estamos mirando posibilidades, si se nos da, lo haremos. Si no, con este grupo, que está motivado, yo estoy tranquilo.



Objetivo de Copa: es un objetivo, pelear Liga, Copa y reclasificación. Estamos enfocados en eso. Este grupo me demostró que hay material, para recuperar jugadores. Me quedo tranquilo, estamos enfocados en las dos tablas y la Copa. Ojalá que se nos dé. No será fácil contra Medellín, queremos ir a la final y por qué no ganarla.