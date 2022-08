Gamero le apostó a la rotación, para analizar alternativas: análisis

Millonarios logró una nueva victoria, esta vez, en Copa BetPlay. El cupo a las semifinales lograron gestionarlo desde la ida. Contra Fortaleza, Alberto Gamero apeló a la rotación en campo, para dar descanso a los titulares y la posibilidad a los suplentes, para que sumaran minutos, apostándole a ser competencia directa con los habituales.



Los movimientos que realizó el estratega, durante el partido, fueron el reflejo del disgusto en varias zonas del campo. Pese a esto, Millonarios buscó imponer su ritmo, generando opciones claras de gol, para la muestra, los tres goles y algunas falladas por los jugadores. Puntos para analizar, de la victoria que dejó a los de Gamero en las semifinales de Copa.



Rotación por parte de Gamero: no es usual que Millonarios cambie tanto en el onceno inicial, salvo expulsiones, lesiones, sanciones o alguna eventualidad. De los habituales titulares, tan solo repitieron Álvaro Montero y Andrés Gómez. El técnico le dio la oportunidad a Vanegas, para jugar su primer partido con los azules.



Además, permitió que aquellos que no suman minutos, se integren al plantel, agarren minutos de competencia, pues el calendario para los azules es apretado.



Dificultades en zona defensiva y de los volantes: en los dos goles de Fortaleza, más allá de la virtud del local, quedó en evidencia la falta de sincronización en la pareja Cuenú-Vanegas, pese a venir entrenando, disputaron su primer partido juntos. No solo en su posición, sino en el entendimiento con los volantes, esto costó en los goles.



Millonarios se caracteriza por tener salida por el piso con sus centrales, que, en esta ocasión, no fue la principal herramienta, pues Montero buscó el saque largo, para adelantar las líneas. En su defecto, abrir con Rosales y Bertel por banda.



En el segundo gol de Fortaleza, es una consecución de errores, donde Moreno y García, no llegaron a cerrar este sector. Además, Vanegas tampoco anticipó para evitar el tanto. Los locales tocaron la esférica en esta zona, sin mayor problema.



Gamero sacó a Kliver Moreno y Juan Camilo García, recomponiendo el esquema, ante algunas falencias en zona de recuperación y salida. Es característica y ha cambiado en los duelos recientes de Millonarios, donde los volantes de primera línea llegan a posición de gol, adelantándose y servir como opción de ataque, algo que faltó en el duelo de Copa.



Daniel Cataño, confianza para el resto de año: el volante llegó hace poco, ha sumado minutos. En este caso, como titular, logró ser fundamental para darle conducción a la pelota, abrir por las bandas y ser el socio ideal, como opción de descarga. Una asistencia a Gómez y su gol, para sellar la victoria, lo hacen entre los más destacados del duelo de cuartos de final contra Fortaleza.