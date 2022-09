Gamero se confesó: así vio la final de Copa entre Millonarios y Junior

Millonarios perdió 1-0 con Junior de Barranquilla en la primera final de la Copa BetPlay 2022, pero el técnico Alberto Gamero confía en poder revertir la serie en el partido de vuelta, que se jugará en Bogotá el 2 de noviembre.



El técnico albiazul aseveró que “ya jugamos los primeros 90 minutos, estamos esperanzados y motivados a lo que viene, esto no ha terminado acá, nos toca en El Campin y remontar el resultado.



En rueda de prensa posterior al partido de la final, Gamero añadió: “Por momento nos defendimos, pero también atacamos. En la pelota quieta nos ganan un partido en el que trabajamos esas jugadas. Nos anticipan y perdemos un partido que a la postre lo disfrutamos”.



“Junior tampoco fue claro, nosotros tampoco lo fuimos. Era un partido de mucho corte, se paró mucho. No había claridad. Junior no nos hacía daño, nosotros tratamos de adelantar línea, pero no nos dejaron. Fue un partido trabado. El otro partido será en un mes y hay que tomarlo con tranquilidad. No nos podemos llenar de ansiedad, tenemos siete partidos de la Liga y primero hay que clasificar a los ocho. Vamos a intentar, ojalá clasifiquemos lo antes posible para afrontar con tranquilidad la final en Bogotá”.