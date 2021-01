Medellín busca el bicampeonato en Copa: visita a Quindío en semifinal

Deportivo Independiente Medellín visita este miércoles desde las 7:40 de la noche a Deportes Quindío por la semifinal de la Copa Colombia 2020. Tras dejar en el camino a Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla, los dirigidos por Hernán Darío Gómez buscarán ser poderosos en el certamen donde son vigentes campeones y alcanzar nuevamente el partido definitivo. Al frente está la sorpresa del torneo, que llega a esta instancia, luego de eliminar a equipos como Deportivo Cali y Alianza Petrolera.

Con la base del equipo que venció a Patriotas en la Liga, el poderoso está enfocado en retener el título de la Copa Colombia. 19 jugadores viajaron a Armenia con la presencia de Javier Reina como novedad principal. Por otro lado, el arquero Andrés Mosquera Marmolejo no logró recuperarse de sus molestias físicas y seguirá Luis Erney Vásquez defendiendo el arco rojo.



“Venimos trabajando de muy buena forma de cara al partido contra Quindío, no es fácil, pero tenemos la convicción de buscar la clasificación. Desde el partido contra Patriotas estoy haciendo las cosas bien, el cuerpo técnico y los compañeros me han brindado su confianza, estoy tranquilo y quiero hacer las cosas de la mejor manera”, indicó Vásquez.



Por su parte, Agustín Vuletich sigue ‘dulce’ con el gol. El argentino acumula tres goles en tres partidos oficiales con el DIM y confía que en este encuentro repita su frecuencia goleadora que les permita a los antioqueños avanzar de fase. “Estoy muy contento desde el primer día que llegué, contento con el rendimiento y esperamos seguir cumpliendo los objetivos”, resaltó el atacante ex Águilas y Cúcuta Deportivo.



En cuanto al rival, Agustín remarcó que “estamos a dos partidos de ser campeones, vamos paso a paso, debemos estar muy concentrados en nuestro juego y buscar un triunfo frente a Quindío. Estamos esperando este partido con muchas ganas”.



Datos entre Independiente Medellín y Deportes Quindío



Este es el primer partido entre Independiente Medellín y Deportes Quindío por Copa Colombia. En total, se han enfrentado en 179 partidos, con 85 triunfos poderosos, frente a 49 de los cafeteros y 45 empates. El último partido entre estos dos equipos fue el 20 de octubre de 2013, por la fecha 15 en la Liga II-2013, en aquella ocasión, Medellín derrotó por la mínima a los cuyabros con gol de Yulián Mejía.



Por su parte, la última visita del conjunto rojo de Antioquia al estadio Centenario para medirse contra los auriverdes, fue el 10 de mayo de 2013, también por la fecha 15, pero de la Liga I-2013 y en ese encuentro también ganó Medellín, esa vez por 0-2 con goles de Diego Herner y Felipe Pardo.



Alineación probable

Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, James Sánchez, Matías Mier, Javier Reina, Robert Harrys; Agustín Vuletich.

D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 7:40 p.m.



Estadio: Centenario.



Árbitro: Bismarks Santiago.



TV: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8