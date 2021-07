DIM estrena bicampeonato en Copa: recibe al Once Caldas en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín recibe este miércoles, desde las 8 de la noche en el estadio Atanasio Girardot a Once Caldas, por la ida de la Fase III en la Copa Colombia 2021.



Tras conquistar las ediciones 2019 y 2020, el poderoso arranca un nuevo camino en este torneo, donde busca un histórico tricampeonato. Pero antes deberá medirse contra el conjunto ‘albo’ que quiere dar la sorpresa como visitante para definir la serie en condición de local.



Un nuevo comenzar para el ‘Bolillo’ este semestre, en casa y con su gente, Medellín quiere arrancar con el pie derecho su participación en la Copa, donde su buen rendimiento en las últimas dos ediciones hizo que se llevara el título.



Un par de novedades con respecto al juego igualado sin goles contra Deportivo Cali, la presencia del defensa Didier Bueno en lugar de Andrés Cadavid y la de David Loaiza quien se recuperó plenamente y estaría siendo titular armando dupla con Adrián Arregui en la primera línea de volantes.



Otro de los que se recuperó fue Juan Pablo Gallego, el volante antioqueño sigue motivado y quiere mostrar su buen presente cuando el técnico quiera contar con él, dentro el terreno de juego. “Me recuperé de la sobrecarga muscular, el cuerpo técnico vuelve a darme confianza para afrontar este partido de Copa contra Once Caldas. En cada entrenamiento, en cada partido debemos salir a ganar, somos los vigentes campeones y tenemos la responsabilidad de defender el título”, expresó.



Sobre el equipo que afrontará este semestre, Gallego indicó que “conformamos un grupo ofensivo con buenos jugadores, en lo personal estoy aprendiendo mucho, es gratificante trabajar con tan buenos compañeros, con mucho talento y en especial, que son grandes personas”.



En cuanto a lo que le pide el ‘Bolillo’ cuando entra a la cancha, Juan Pablo explicó que “el ‘profe’ me motiva, confía en mi juego y en mis capacidades, cuando salga a la cancha me dice que juegue con confianza y no me preocupe por nada”.



Además, para el jugador “sería muy lindo marcar en el Atanasio, hay que trabajar para eso y aprovechar las oportunidades. Gracias a todos por la confianza, queremos darles este triunfo y dedicárselo a esta linda hinchada”.



Finalmente, Gallego habló un poco de sus comienzos en el fútbol. “Empecé a los seis años en Envigado Fútbol Club, estuve hasta los 14 años, luego estuve un año en un equipo de La Estrella, pasé a Ferroválvulas donde estuve tres años, luego me fui a España, estuve en Estados Unidos y desde el año pasado estuve en el equipo sub 20 del Medellín y desde enero de este año estoy con el equipo profesional”.

Datos entre Independiente Medellín y Once Caldas



Por Copa Colombia, Medellín y Once Caldas se enfrentaron en dos ocasiones, ambas en la serie de cuartos de final de la edición 2019. En el juego de ida en Manizales, el poderoso ganó por 2-3 en un juego vibrante, mientras que, en el Atanasio, al rojo le bastó un 1-0 para liquidar la serie a su favor.



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Didier Bueno, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Adrián Arregui, Javier Reina (Sebastián Hernández); Vladimir Hernández, Edwar López, Agustín Vuletich.

D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Luis Matorel (Bolívar).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8