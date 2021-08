Con buen fútbol y goles, DIM venció 1-3 a Once Caldas y avanzó en Copa

Deportivo Independiente Medellín avanzó a los octavos de final en la Copa Colombia, tras vencer por 1-3 a Once Caldas, en juego de vuelta por la tercera fase. Dos goles de Agustín Vuletich y un gol de Diber Cambindo sentenciaron la serie a favor de los actuales campeones del torneo. además, Andrés Mosquera Marmolejo le atajó penal a Marco Pérez quien debutaba con el ‘blanco blanco’.

Al minuto 5 de juego, el DIM abrió el marcador, la jugada nació de un saque de Andrés Mosquera Marmolejo, el arquero rojo envió la pelota a Edwar López quien hizo un desborde por el sector derecho, enviándole la pelota al delantero argentino Agustín Vuletich quien llegaba al segundo palo, para definir con tranquilidad a la salida del arquero Gerardo Ortiz.



Sin embargo, la ventaja no duraría mucho para el poderoso, puesto que al minuto 8, Jefferson Cuero igualó la contienda con un potente disparo de pierna izquierda lejos del alcance del arquero Andrés Mosquera Marmolejo. El atacante del local aprovechó un desorden defensivo luego de una muy buena jugada colectiva.



Tras el empate, Medellín siguió insistiendo sobre el arco contrario, al minuto 21, Vuletich tuvo el segundo en un remate de media distancia que exigió al arquero Ortiz. Sobre el minuto 24, Once Caldas tuvo que hacer su primer cambio, retirándose el argentino Fabrizio Buschiazzo por molestias físicas, ingresando Nicolás Palacios. Tres minutos después, se fue Adrián Arregui por lesión e ingresó Juan Carlos Díaz.



Al minuto 35, Diber Cambindo tuvo una nueva aproximación para Medellín con golpe de cabeza, pero nuevamente Ortiz les ganaba el duelo a los atacantes poderosos. El conjunto visitante seguía atacando, al minuto 43, un centro de Vladimir Hernández desde el sector izquierdo le quedó sobre el sector derecho a Edwar López, quien con golpe de cabeza agarró a contrapié al arquero Ortiz, pero Palacios, sobre la línea, salvó al conjunto ‘albo’. El primer tiempo terminó con un DIM insistente y un local soportando como podía.



En la etapa complementaria, Medellín realizó una segunda variante, sacando a Juan Carlos Díaz e ingresando Jean Pineda, mientras que en el Once Caldas se fue del partido Nicolás Messiniti e ingresó Marco Pérez. Con el pasar de los minutos, el partido subió de temperatura con las constantes faltas que fueron sancionadas, al 15 y tras un tiro libre desde el sector izquierdo por parte de Vladimir Hernández, le quedó en el corazón del área la pelota a Vuletich, pero el argentino no pudo definir de cabeza.



Tanta insistencia del DIM fue recompensada al minuto 24, cuando Juan Guillermo Arboleda desde el sector derecho envió un centro para que Agustín Vuletich con golpe de cabeza, superó al arquero Ortiz marcando el segundo del conjunto antioqueño, pasando al frente de la serie por 2-3.



El poderoso siguió atacando y al minuto 31, nuevamente Juan Guillermo Arboleda desbordó por derecha, filtró un pase al área chica para que Diber Cambindo anotara su primer gol con la camiseta del DIM. Luego del gol, Hernán Darío Gómez efectuó dos cambios: ingresaron Javier Reina y Didier Bueno en lugar de Agustín Vuletich y Edwar López.



Once Caldas intentó buscar el descuento en la serie y al minuto 40, una incursión de Juan David Pérez derivó en una falta de Víctor Moreno dentro del área, el zaguero rojo derribó al delantero caldense, un minuto después, Marco Pérez pateó el penal, pero Andrés Mosquera Marmolejo atajó el cobro sin problemas.



Al final, Medellín encontró la calma y el camino al gol en la etapa complementaria, donde tuvo buena elaboración y por demolición, concretó las opciones que en otros partidos no pudo. El



vigente campeón sigue en carrera y ahora esperará por el sorteo para saber a quién le tocará enfrentar en los octavos de final.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8