‘Este triunfo nos da más seguridad y credibilidad‘: Hernán Darío Gómez

Tras eliminar a Once Caldas en la tercera fase de la Copa Colombia, Deportivo Independiente Medellín sigue demostrando porqué es el bicampeón de este torneo. Los rojos alcanzaron 14 partidos invicto en Copa Colombia, además volvieron al triunfo, algo que no pasaba desde el 24 de marzo, cuando superó como visitante 1-2 al América de Cali. Sumado a que convirtió tres goles en un mismo partido, algo que no lograba desde diciembre de 2020 cuando goleó 0-3 a Envigado en el recordado torneo de eliminados. Al final del partido en Manizales, Hernán Darío Gómez destacó el trabajo de sus dirigidos y confía en que el equipo va a seguir mejorando.



“La prioridad era ganar, con argumentos que demostramos en el terreno de juego. Seguimos siendo sólidos en defensa, ser más directos en ataque. Este triunfo nos da más seguridad y credibilidad en el trabajo colectivo”, indicó ‘Bolillo’.



Sobre los cambios, el técnico explicó que “Juan Carlos Díaz es un jugador muy importante para nosotros, pero es más volante ‘5’ que ‘8’. Con la lesión de Adrián (Arregui) recurrimos en él para utilizarlo, pero como el partido estaba tan rápido, decidimos sacar a Juan Carlos que también ya tenía tarjeta amarilla, decidimos cambiarlo para darle llegada a un hombre como Jean (Pineda). Los otros cambios fueron para darle descanso a jugadores que tuvieron mucho desgaste como Edwar (López) y Agustín (Vuletich)”.



En cuanto al funcionamiento del equipo, Gómez precisó que “todavía falta por mejorar, hay momentos donde tenemos crisis. Hay que ser honestos, trabajar y creer en nuestra idea de juego, es importante tener carácter para seguir luchando, independiente de lo que se escuche externamente del equipo”.



Además, “hay que seguir trabajando. Los muchachos son muy inteligentes, para ser un equipo ordenado en ataque y defensa, deben comprender muy bien lo que estamos informando. El resultado de este partido fue importante para mostrar que nuestro trabajo sirve”.



Sobre esa mejoría, Hernán Darío resaltó que “hace varios partidos el equipo tiene buenos momentos, hay que buscar que esos momentos sean más continuos, estamos buscando un mejor volumen de ataque con sociedades que el trabajo se vea mejor”.



Finalmente, habló sobre la dupla Diber Cambindo – Agustín Vuletich en el frente de ataque. “Poco a poco se van entendiendo, son solidarios, muy amigos y aportan con el gol. Dentro de esto nos da mucha alegría. En el fútbol siempre hay que estar inconforme, por eso hay que trabajar para mejorar cada día”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8