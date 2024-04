Regresa la Copa BetPlay: así serán los duelos de la fase II

Este lunes 8 de abril comienza la segunda fase de la Copa BetPlay Dimayor, donde tendremos ocho compromisos vibrantes de mayor nivel, que definirá a los mejores que definirán la siguiente ronda ante los clubes mejores posicionados de la Liga, que están disputando torneos internacionales.

Para esta ronda de la Copa, se medirán los ocho mejores clubes de la tabla de reclasificación del Torneo BetPlay 2023, y los clasificación de la primera fase del evento.

En esta nueva etapa veremos a varios clubes que están siendo protagonistas en la Liga BetPlay, como Independiente Santa Fe, Atlético Bucaramanga, Once Caldas, y Pereira, que son los equipos más reconocidos que jugarán esta fase de la Copa.

De esta manera, así será el fixture completo de los ocho compromisos de la fase dos de la Copa BetPlay.

Copa BetPlay - Fase dos (ida)



Lunes 8 de abril

Internacional de Palmira vs. Independiente Santa Fe (4:00 p.m.)



Martes 9 de abril

​Cúcuta Deportivo vs. Tigres (4:00 p.m.)

​Fortaleza CEIF vs. Once Caldas (6:00 p.m.)

Deportivo Pereira vs. Leones (8:00 p.m.)



Miércoles 10 de abril

Llaneros vs. Jaguares (4:00 p.m.)

Envigado vs. Deportes Quindío (4:00 p.m.)

Atlético Huila vs. Real Cartagena (4:00 p.m.)

Atlético Bucaramanga vs. Patriotas (7:40 p.m.)