Julio X y su primer reto: Junior a revertir la serie a Unión Magdalena

Tras la salida de Juan Cruz Real de las filas del Junior de Barranquilla, la misión de Julio Avelino Comesaña en su décima oportunidad en el banquillo del conjunto barranquillero será disputar un clásico en el que ha habido hegemonía últimamente del Unión Magdalena. Y es que, la serie de la Copa BetPlay es favorable para los samarios que superaron en el Metropolitano Roberto Meléndez a su acérrimo rival por la mínima diferencia, mientras que en Liga BetPlay, los vencieron en casa 2-1.

No han sido buenos los últimos resultados de Juan Cruz Real con el Junior de Barranquilla. Aunque perdió el clásico, los Char, dueños de la institución respaldaron al argentino, y después del empate sin goles ante el Pereira, se preveía que podía continuar, pues Cruz Real de hecho dijo en rueda de prensa que seguiría, pero al siguiente día, el domingo 11 de septiembre, se confirmó la tan anhelada noticia para los seguidores junioristas: la salida del estratega campeón con el América de Cali anteriormente.



Un viejo conocido, Julio Avelino Comesaña tendrá que salvar al equipo que más quiere, aspirando clasificarlo a los ocho, y en la disputa de una final a la que puede clasificar revirtiendo la serie contra Unión Magdalena. No será fácil, pues los resultados no han acompañado a los barranquilleros ante su clásico contrincante, y visitar el Sierra Nevada no es sencillo.



Julio Avelino tratará de imponer su conocimiento en la cancha para que, con la tremenda nómina barranquillera, se logre clasificar a los cuadrangulares finales y a la final de la Copa BetPlay. El uruguayo conoce la base del club, pues ya dirigió a Sebastián Viera, Dany Rosero, Fabián Viáfara, Didier Moreno, Luis González, Fredy Hinestroza, Edwuin Cetré y Carmelo Valencia. También coincidió con Jorge Arias y Fabián Sambueza, además de reencontrarse con Carlos Bacca, vale la pena marcar que Comesaña acercó al delantero al club.



Sangre nueva en el banquillo era tal vez lo que necesitaba el Junior, y ante esa urgencia, traen a un padre para la institución y su hinchada que nunca confió en Juan Cruz Real cuando hace nueve meses se anunció la llegada del argentino. Con el uruguayo en sus filas por décima ocasión, quieren llegar a la final, pero antes, la visita al Sierra Nevada será el primer reto teniendo que ganar por una diferencia de dos goles o más con el fin de quedarse con el boleto.



Alineación probable:

Sebastián Viera; Walmer Pacheco, Jorge Arias, José Ortiz, Nilson Castrillón; Didier Moreno, Daniel Giraldo, Luis González, Fredy Hinestroza, Fabián Sambueza y Carlos Bacca. DT: Julio Avelino Comesaña.

Fecha: miércoles 14 de septiembre

Hora: 6:00 P.M.

Estadio: Sierra Nevada

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)

TV: Win Sports +