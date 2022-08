Juan Cruz Real reveló el choque en cancha: problemas con un directivo

Junior logró su clasificación a las semifinales de la Copa BetPlay, tras empatar a un gol con Nacional en Medellín, para terminar el global con un marcador de 4-1. El duelo estuvo marcado por las polémicas en cancha, donde el central Hinestroza fue duramente criticado, ante las decisiones tomadas.



El estratega de Junior, Juan Cruz Real, habló en rueda de prensa, donde no solo habló del partido, sino del incidente al final del compromiso, donde tuvo un pequeño cruce con una persona de Nacional.



Balance del partido: le hago el reconocimiento a mis jugadores, hicieron una gran serie. Nos hubiera gustado ganar el partido, pero bueno, se jugó un partido serio, logramos pasar a la semifinal. Nacional es un buen equipo. Cuando hay muchas faltas, se corta, otras situaciones. Hubo muchas amarillas, son partidos picantes, salimos a jugar, presionamos alto, robamos la pelota en campo rival. Merecíamos ganar.



Planteamiento defensivo: es una estructura que venimos repitiendo, más allá del modelo de juego. Fueron seis minutos donde ellos salieron con un envión importante, luego nos asentamos en el campo, terminamos dominando. El trabajo de los externos es importante. Todo el equipo ha encontrado solidez, coordinado. No hemos conseguido nada, hay que mejorar. Estamos conformes con haber pasado la serie.



Problemas con un directivo de Nacional: con el tema de jugadores, con los que están allá adentro, todo queda en la cancha. Un directivo no sé quién era, me vino a agredir, no tenía que estar ahí. Todo empezó por eso, se genera una situación incómoda, lo demás queda en la cancha.



Protesta arbitral en el caso Hinestroza: hacía 41 meses no pitaba, por situaciones que el club reclamó. Mirando todo lo que pasó, hubo algunas jugadas dudosas, pero bueno, en líneas generales no quiero hablar de los árbitros. Estábamos preocupados antes del partido, ya pasó y miraremos que viene.