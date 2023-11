‘La he mirado un montón, no he logrado entender qué pasó’ Juan Moreno

Se jugó la final de ida de la Copa BetPlay entre Millonarios y Atlético Nacional en el estadio El Campín. Partido que finalizó 1-1 y que dejó las cosas para el encuentro de vuelta en el Atanasio Girardot el próximo jueves 23 de noviembre.

El partido estuvo marcado por una gran intensidad, mostrando en ciertos momentos una superioridad del equipo de Alberto Gamero. Jugando en casa, salieron en busca de la victoria, pero a pesar de sus intentos, no lograron concretar y tuvieron que conformarse con el empate en el encuentro de ida.

Una de las jugadas más insólitas de este encuentro entre bogotanos y verdolagas fue el grave error que tuvo el portero de Millonarios, Juan Moreno, durante el gol de Atlético Nacional por parte de Dorlan Pabón.

Una jugada en la que el atacante del equipo paisa levantó el balón buscando a Oscar Perea, pero el portero no calculó bien la distancia con la pelota, lo que terminó complicándolo y resultó en el único gol de Nacional en el partido.

Ante la infortuna acción de Moreno en el gol, el portero habló en zona mixta sobre lo que ocurrió y sobre sus pensamientos de acuerdo al gran error que perjudicó parcialmente a Millonarios.

La equivocación en el gol: “La he mirado un montón de veces, no he logrado entender qué pasó, es fútbol nadie se quiere equivocar, me tocó a mí. Valoro mucho el respaldo de mis compañeros”.



Qué pasó en la jugada: “El balón me hace un extraño, como veo que Duque (Jefferson) iba a correr, entonces pienso que se quedaba ahí, pero la pelota picó y se fue, y con los taches me frené y no me dio tiempo de reaccionar”.

Ahora Millonarios preparará los encuentros ante América por la segunda fecha de los cuadrangulares en Bogotá, y el encuentro de vuelta de la final de la Copa BetPlay ante Atlético Nacional en Medellín.