Pinto tras clasificación en Copa: ‘Queríamos ganar por encima de todo’

En la noche del jueves, Deportivo Cali consiguió una holgada victoria, venciendo 6-0 a Barranquilla F.C. por el juego de vuelta de la primera fase de la Copa Colombia, en el estadio del Cali en Palmaseca y consiguiendo la clasificación a la siguiente ronda, con un resultado global de 9-3.





Al finalizar el partido, el técnico Jorge Luis Pinto, analizó el gran resultado que obtuvieron: “contento indudablemente por un triunfo que buscamos con todo. Hay una virtud del equipo, que tengo que reconocerla y es que respetó al adversario, además lo buscó, eso es tremendamente importante para un equipo que busca ganar. Pero nos vamos contentos, algunos jugadores empiezan a tomar ritmo, otros se están soltando. Estamos viendo unos muchachos jóvenes y queríamos ganar por encima de todo; sabíamos que no era un equipo fácil, era un partido difícil, pero lo hicimos fácil”.



Les agradeció a los hinchas que se hicieron presentes en el escenario: “También agradecerle a la afición que vino, estamos compenetrados con ellos, queremos que la afición vuelva al estadio y nos encantó que nos hayan apoyado. Ojalá se hayan ido contentos por el partido”.



Resalta mucho el partido, por los minutos que tuvieron varios jugadores: “que algunos jugadores jóvenes están haciendo fútbol y compitiendo, que me parece extraordinario. Lo segundo es que algunos jugadores como el caso de Viveros y otros, hacen fútbol, ya que él había tenido poco fútbol, estuvo lesionado y en fin, es los me interesa. Tenerlos a todos en forma es supremamente importante y lo otro es el factor positivo, estimulante para ellos”.



Se le interrogó por la propuesta en los primeros instantes del juego, a lo que respondió que “indudablemente es una propuesta de jugar callejones, a la espalda de los defensas, buscarles bolas en profundidad a los tres delanteros, especialmente a Viveros, que estaba jugando por el medio y que le filtraran balones. Creo que felizmente podríamos decir que le sacamos provecho a eso, fue fundamental, y lógico controlar la pelota por encima de todo, jugar y presionar, este es un equipo que tiene que acostumbrarse a presionar los 90 minutos”.



