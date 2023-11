¿Campeón con Atlético Nacional está pensando en retiro? Lesión crónica

Era todo fiesta, emoción, desahogo en el Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional le dio una alegría más a su hinchada, que volvió en masa para dar otra vuelta olímpica.

El verde además aseguró el cupo a fase previa de Copa Libertadores y potenció a muchos de sus juveniles, lo que sin duda engrandece el proyecto de Jhon Bodmer.



Pero en medio de esa felicidad quedó una preocupación: ¿uno de los campeones, un fijo en este proceso, está considerando el retiro?



"Hace varios meses vengo cargando una dolencia en el tobillo, hace meses que tengo esa molestia, en algún momento pensé en retirarme pero no sé todavía", reconoció, ante el asombro general, el mediocampista Jhon Duque,



"No se si operarme, no sé qué venga pero hoy estoy acá celebrando un título, sabía que Dios no me iba a dejar", añadió, satisfecho por el deber cumplido pero sin duda preocupado.

🏆🟢 “Hace varios meses vengo cargando una dolencia en el tobillo, en algún momento pensé en retirarme, no sé si operarme, no sé qué venga”, Jhon Duque, jugador de Nacional.#FINALCOPAxWIN pic.twitter.com/b36bwJMtrC — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 24, 2023

Duque se ha ganado a punta de sacrificio su titularidad en el verde, pero es un hecho que las lesiones lo han atormentado varias veces y ahora, en medio de la felicidad de otro título para su carrera, se plantea lo que ningún futbolista quiere enfrentar, menos a los 31 años de edad.

​

Pronta recuperación para el ingeniero Duque, que ahora, con cabeza fría, siga el consejo de los especialistas y siga en las canchas por mucho tiempo más.