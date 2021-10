Duque y las precauciones para la Copa: 'Hay que sacar ese liderazgo'

Con 22 goles, Jefferson Duque está viviendo su mejor año con Atlético Nacional. A sus 34 años, el delantero antioqueño buscará una nueva final con los verdolagas, cuando enfrenten al Deportivo Cali, este jueves en el Atanasio, por la Copa Colombia 2021. Lleno de confianza, Duque confía en sus compañeros y espera ser una pieza ofensiva que logren concretar esas llegadas en ataque. “El momento que estoy pasando se debe al buen funcionamiento del equipo y hay que seguir en ese mismo tono”, detalló.

En cuanto al rival, Duque indicó que “vamos a enfrentar a un equipo que es muy fuerte en sus líneas, donde en el partido de ida nos sorprendieron en pasajes del juego, pero también somos conscientes que debemos hacer un partido inteligente, será un juego muy disputado porque es un equipo muy físico”.



Además, “este equipo ha pasado por momentos difíciles, pero nos hemos podido sobreponer. Hay que sacar ese liderazgo, ese control emocional, no desesperarnos ni llevarnos por el ímpetu de nuestra hinchada. Todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando y queremos avanzar a la final”.



En lo personal, Duque comentó que “soy un jugador que no tengo la habilidad para gambetear, soy más de los que recibe los pases de otros jugadores que tienen esas características. Ojalá sigan en ese gran nivel, nosotros debemos estar atentos para aprovechar cada pelota que tengamos en el ataque y así poder concretar las opciones de gol”.



Analizando el momento del equipo, donde cada vez que los presionan sufre, Jefferson lo ve como una oportunidad para encontrar soluciones y afirmar la idea de juego. “Es normal que nos presionen, nuestra idea de juego es valiente y debemos seguir con ella, fortaleciéndola, construyéndola para fortalecerla”.



Finalmente, opinó sobre su posición en la tabla de goleadores en la Liga y en la tabla histórica, donde acumula 80 goles con Nacional y en la que espera seguir escalando, aunque no es su prioridad. El capitán, piensa en equipo. “Es importante y da tranquilidad estar arriba en la tabla de goleadores, pero me enfoco siempre en el equipo. Ellos son los que me hacen brillar en ataque, debo esa habilidad de mis compañeros y la facilidad que ellos tienen para que yo pueda llegar rápidamente a gol”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8