Jefferson Duque, tajante sobre los penaltis: ‘no fue de casualidad’

Aunque Atlético Nacional no tuvo a Jefferson Duque, su mejor cobrador en la serie de lanzamientos desde el punto penal contra Santa Fe, por el pase a la semifinal de la Copa Colombia 2021. Los verdolagas fueron eficaces y en conferencia de prensa, el capitán que había marcado el gol para igualar la serie en el tiempo reglamentario, felicitó a sus compañeros por ese buen trabajo.



“Los penales los viví con mucha tranquilidad, enfocado y apoyando a mis compañeros. A Jonatan Álvez le deseé lo mejor, porque era uno de los que iba a cobrar. Afortunadamente pasamos en esa serie”, detalló.



Sobre lo que sintió el grupo cuando sellaron la clasificación, Duque expresó que “ese desahogo fue de felicidad, el grupo está tan comprometido que estas cosas nos van a servir. Ya quedó esta clasificación, nos toca enfrentar otras situaciones y debemos seguir por este camino que vamos bien”.



En una serie de ida y vuelta, siempre habrá probabilidad que se pueda definir en el punto blanco del penal. Si ellos consideraron esta alternativa para liquidar la serie y si los ensayaron previo a este juego, Duque explicó que “los penales siempre los ensayamos en los entrenamientos. Nosotros no dispusimos irnos a esta instancia, en cada entrenamiento, varios jugadores que cobraron, se quedan ensayando sus cobros y por eso digo que este resultado fue de trabajo, no fue de casualidad”.



Finalmente, el jugador no quiso profundizar en el próximo rival, que al momento de la rueda de prensa no se sabía que iba a ser Deportivo Cali. Jefferson no quiso hablar mucho del tema y se enfocó en lo que Nacional deberá hacer para buscar el paso a la final, en el próximo mes. “El rival es indiferente, nos enfocamos en nuestro trabajo y hacer las cosas bien. Seguramente será una gran semifinal, estamos mentalizados en nuestra labor y seguir mejorando a partir de eso”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8