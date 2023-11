¿No hay nivel? Jugador de Cúcuta criticó la defensa de Millonarios

Cúcuta Deportivo dio la pelea en las semifinales de la Copa BetPlay y contra Millonarios no fue muy superado e incluso, en los dos partidos mantuvo un poco diferencia en el marcador y que los hizo ilusionar con la final.





Sin embargo, el motilón terminó eliminado en el estadio General Santander tras perder 2-1 en el marcador global y las esperanzas de lograr un título se esfumaron frente a su público.



Más allá del resultado, el juego de Cúcuta fue bueno y eso lo sabe muy bien Jaime Peralta, jugador de 18 años que le anotó al embajador en el juego de vuelta.



El atacante dejó claro en una entrevista en el Vbar de Caracol Radio que se hizo un buen trabajo, pero no le llamó mucho la atención la zona defensiva liderada por Juan Pablo Vargas y Andrés Llinás, resaltando que ha enfrentado a mejores jugadores.



“La verdad es que son buenos centrales, hubo muchos duelos, algunos ganaron ellos y otros yo. No me pareció que fueran tan complicados. Dejaron mucho espacio. No me pareció complicado porque he enfrentado a otros que son más fuertes y más duros", dijo Jaime Peralta.



#ElVbarCaracol



🗣️"No me pareció complicada la defensa de Millos (...) He enfrentado rivales mas duros": Jaime Andrés Peralta, jugador del Cúcuta Deportivo hablando en El Vbar Caracol



📻Sintonícenos de lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/QAflKrzSW5 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 7, 2023



Hay que mencionar que la zona defensiva de Millonarios no estuvo fina contra Cúcuta y de hecho, Andrés Llinás fue uno de los comprometidos en el gol del Cúcuta, aunque lograron acomodarse con el pasar de los minutos y ayudaron a no conceder más anotaciones.