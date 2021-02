Esperan respaldo: DIM dispuso boletería simbólica para final de Copa

Este jueves, Deportivo Independiente Medellín afrontará la gran final de la Copa Colombia 2020 frente al Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot y debido a la pandemia, el conjunto rojo no podrá contar con su fanaticada, salvo 30 miembros de ‘La Murga del Indigente’ quienes apoyarán con su música al equipo del pueblo. El resto de fanáticos tendrán que ver el partido desde sus casas y para dejar un recuerdo de este encuentro, el club dispondrá de unas boletas virtuales, que servirán como un aliciente a la institución afectada por la pandemia.

“Llega una nueva final. El último año nos ha demostrado que la unión hace la diferencia en la adversidad y a pesar que por primera vez no tendremos ingreso de público, sabemos que no estaremos solos. Millones de almas estarán alentando desde sus hogares, con sus amigos o sus familias. Es por esto que el club ha decidido lanzar la estrategia de boletería simbólica para esta gran final, como una forma para que los hinchas puedan apoyar a su equipo a través de la compra de una boleta en dos formatos; virtual y física”, detalló DIM mediante un comunicado.



Sobre la boleta virtual, está disponible desde el pasado sábado 6 de febrero con un costo de 10.000 pesos y se puede adquirir mediante la App DIM Plus. Allí encontrarán en la sección de compras (la canastica) el banner que les permitirá realizar la compra. Las boletas se almacenan con nombre propio en un álbum virtual ubicado en la sección de la esquina inferior derecha de la pantalla. Es importante, que solo se puede comprar una boleta por usuario.



La boleta física estará disponible desde este martes 9 de febrero en 50 puntos Gana Servicios de Medellín, área metropolitana y algunos municipios de Antioquia, con un valor de 11.000 pesos y viene numerada. Esta boleta solo tendrá un total de 15 mil unidades disponibles. (en la página oficial del DIM conocerán los puntos donde estarán a la venta). La venta de boletería estará disponible hasta el viernes 12 de febrero o hasta agotar las unidades físicas disponibles, lo que suceda primero. Cabe destacar que estas boletas son de carácter simbólico, por lo tanto, no son aptas para ingresar al estadio. El club manifestó su agradecimiento al señor Gustavo Arbeláez, quien mediante su empresa Especial Impresores, contribuyó con la impresión de las boletas físicas.

[🔴🔵😍]



🙌 Apoyá al #Poderoso, comprá la boleta simbólica para la final



👉 Disponible VIRTUAL desde HOY en DIM Plus



👉 Disponible FÍSICA desde el MARTES 09 de febrero en 50 puntos Gana Servicios



Términos y condiciones 📲👇 — DIM (@DIM_Oficial) February 6, 2021



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8