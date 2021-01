El DIM del ‘Bolillo’ se pone a prueba: recibe a Junior por Copa

Deportivo Independiente Medellín recibe al Junior de Barranquilla, este miércoles, por los cuartos de final en la Copa Colombia 2020. Partido a disputarse en el estadio Atanasio Girardot, desde las 8 de la noche.

Llegó el día del debut para Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez en su segundo ciclo con Medellín. El poderoso tendrá un duro desafío para defender su título de Copa contra un aguerrido conjunto juniorista quien llega a la capital antioqueña reforzado y con varias de sus caras nuevas.



En cuanto a la lista de 18 convocados, Medellín citó a nueve de sus diez nuevos refuerzos; el uruguayo Alexis Rolín, los defensas Víctor Moreno, Germán Gutiérrez y Juan Guillermo Arboleda, los volantes David Loaiza, James Sánchez, Jean Pineda, Robert Harrys y el delantero argentino Agustín Vuletich.



El técnico Gómez comentó que "a este grupo lo estamos preparando de una manera en la que los jugadores sepan que quedan tres partidos para ser campeones. Respaldo al plantel y creo en el trabajo de ellos, en este partido van a ver buenos jugadores, pero nos falta como equipos. Llevamos 13 entrenamientos".



Además, "este es un partido muy importante, que te da un plus de ir a una semifinal. El futbolista lo sabe jugar y quiere jugar. Por eso tenemos un grupo maduro y entienden lo que estamos disputando. Medellín tiene que salir a ganar. Estoy ansioso tanto como ustedes y quiero ver cómo va a jugar el equipo".



En cuanto al técnico rival, Gómez indicó que "Amaranto (Perea) es un gran técnico y por algo Julio Comesaña lo llevó. Tiene muy buenos jugadores y la capacidad de jugar estas fases, para nosotros será un gran partido con dos equipos que juegan bien. Quiero que en este partido todos los jugadores estén con sus sentidos. Respeto a todos los técnicos, en especial a los colombianos. Hay técnicos antioqueños muy buenos, se hablan de desactualizados, pero el conocimiento no se pierde. Siento que están olvidados un poco y por eso también tomé esta oportunidad".



Por su parte, David Loaiza, uno de los debutantes con el rojo antioqueño declaró que "sabemos de la capacidad del Junior, las virtudes que tienen, pero nosotros debemos enfocarnos en nuestro equipo, poco a poco nos estamos conociendo y estamos concentrados en lo que podemos dar. El equipo está muy suelto, nos hemos entendido muy bien. Esperamos estar de la mejor manera y buscaremos someter al Junior".



El técnico Gómez se refirió a Gómez como un jugador que "un filtro delante la línea de cuatro y un respaldo para los volantes. Es muy ordenado y puede jugar hasta 150 minutos. Tiene muy buena salida y es muy completo, estamos esperanzados que le vaya bien a él y a sus compañeros".



Datos sobre DIM vs Junior



Por Copa Colombia, Independiente Medellín y Junior se enfrentaron en ocho oportunidades, de los cuales, el poderoso ganó dos, Junior cinco y un empate. En cuanto a goles marcados, los antioqueños anotaron siete, frente a 13 de los barranquilleros. El ganador de esta llave, enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre Alianza Petrolera contra Deportes Quindío.



Probable formación



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Alexis Rolín, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; James Sánchez, David Loaiza, Javier Reina; Robert Harrys, Leonardo Castro, Agustín Vuletich. D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).



T.V.: WIN Sports +.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8