Las claves del DIM para avanzar a la final de la Copa Colombia 2020

Con 45 minutos de orden, dinámica y contundencia, Deportivo Independiente Medellín selló su pase a la final de la Copa Colombia 2020 frente al Deportes Quindío. El poderoso tuvo un gran primer tiempo que le bastó para sellar una serie complicada de visitante, frente a uno de los equipos más físicos de la segunda división colombiana. A continuación, analizaremos cinco claves del conjunto rojo de Antioquia para seguir en carrera por retener el título que consiguió en 2019.

Versátil en la ofensiva: En el primer partido con Javier Reina y Matías Mier jugando juntos, el equipo fue muy dinámico en su frente de ataque. Agustín Vuletich no se quedó estático y movía la defensa rival constantemente, tanto así, que el gol del triunfo llegó en una jugada donde se juntó el colombiano, el argentino y el uruguayo, con pases precisos, aprovechando el espacio en defensa.



Posesión efectiva: Aunque en el segundo tiempo, el equipo rojo no logró esa solvencia con la pelota que había conseguido en la etapa inicial. Fue un conjunto que cuando sostuvo la pelota, generó peligro en el área rival.



Movilidad, sociedades y pases efectivos: Hubo una jugada en donde efectuaron 67 toques. Con esa circulación de la pelota, gran parte del equipo mostró esa dinámica que quiere el ‘Bolillo’, aunque no logró completarla en el segundo tiempo, gran parte del juego, Medellín se impuso sobre un Quindío valiente, pero que se acordó de atacar sobre el final.



Luis Erney Vásquez atento en momentos clave: Cuando el local ‘recostó’ al Medellín sobre su área, el arquero que había reemplazado a Andrés Mosquera Marmolejo mostró seguridad e intervino muy bien cuando lo exigieron.



Humildad y solidaridad, todos corren: Otra constante del partido fue la entrega que tuvo Medellín a lo largo del partido, sin importar las funciones del campo, todos corrieron, todos metieron y lograron sacar un partido complicado en una instancia clave. En poco tiempo de trabajo, se evidencia una cohesión y si siguen por ese camino de creerle al cuerpo técnico, serán un candidato al título de Liga, partiendo que ya son favoritos para revalidar el título de Copa.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8