Dura baja para Santa Fe: veterano del equipo no jugará partido de Copa

Independiente Santa Fe jugará frente al Deportivo Cali por octavos de final de la Copa BetPlay el próximo jueves, sin embargo, antes del viaje a la capital del Valle del Cauca, se confirmó una baja sensible. Hugo Rodallega se lastimó en la última práctica y no acompañará al plantel.



La información fue adelantada por el periodista Sebastián Vargas. “Por problemas en un tobillo Hugo Rodallega no viaja a Cali con Independiente Santa Fe", escribió en su cuenta oficial de Twitter.



Por problemas en un tobillo @hugol1120 No viaja a Cali con @SantaFe . pic.twitter.com/RORBIierhY — Sebastián Vargas 📻 ⚽🏈🥎🥌⛳🎤 (@sebasperiodista) July 26, 2023

Debido a la lesión del delantero de 38 años, Yeison Moreno, reciente vinculación del equipo, podría ser titular y sumar sus primeros minutos bajo las órdenes de Hubert Bodhert. De hecho, en la previa y antes de conocerse la situación de Rodallega, el entrenador cartagenero avisó cambios respecto al equipo que paró en la primera fecha de la Liga BetPlay 2023-II que terminó en victoria por la mínima diferencia ante Jaguares de Córdoba.