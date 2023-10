Bodhert le restó importancia a la eliminación de Santa Fe en Copa

Santa Fe quedó eliminado de la Copa Betplay 2023 a manos de Pereira este miércoles. El cuadro cardenal perdió 2-0 en la vuelta y ahora se concentrará totalmente en cerrar su clasificación a los cuadrangulares de la Liga.



Pues bien, tras la derrota en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el entrenador del cuadro cardenal, Hubert Bodhert dejó sus sensaciones de la eliminación en Copa.



“Creo que mi equipo hizo lo que tenía que hacer. El fútbol se gana con goles y no tuvimos la fortuna. Hubo entrega máxima y hay situaciones que no se pueden controlar, pero hay seguridad en el grupo y quedan muchas cosas por pelear”, comentó de entrada

“Es un buen inicio para lo que se viene, el momento es bueno y es algo que necesitábamos para rematar la Liga”, agregó restándole importancia a la eliminación en el torneo.



De igual manera, aseguró que el primer gol de Pereira no pesó en el desarrollo del plan que quería: “El gol que recibimos no nos pesó, pesó más no convertir. Arriesgamos todo lo que pudimos y generamos para igualar, pero no hubo fortuna. Exalto el trabajo de los jugadores, me quedo con lo que se hizo y nos duele la derrota, pero hay cosas positivas que salen de esto”.



Por su parte, habló de por qué no se pudo igualar el juego en el segundo tiempo, pese a los cambios: “El partido ameritaba arriesgar, el segundo gol es totalmente desafortunado ya que no tenemos el control del partido. Buscamos hombres para encontrar los espacios y empatar. Las decisiones no fueron por desespero, pero sino arriesgo no duermo tranquilo. Al final no se dio el plan”.



Además, comparó el juego de ida con el de vuelta: “Pereira fue más propositivo aquí, en Bogotá se cerraron. Siento que Santa Fe jugó mejor en este juego que en la ida, faltó solo concretar. Esperamos elevar el nivel de este equipo”.



Finalmente, Bodhert pasó la página y ya piensa en la recta final de la Liga: “Santa Fe sale a ganar todo, por circunstancias no se dan los resultados que queremos, pero llegamos con gran nivel para la Liga y ahora vamos por la clasificación”.