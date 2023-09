Hubert Bodhert volvió a enfadar a los hinchas: no gustó su análisis

Santa Fe empató 0-0 con Pereira en el partido de ida de cuartos de final de la Copa BetPlay 2023, dejando la llave abierta y para definirse en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el próximo miércoles 4 de octubre.



El partido fue aburrido, y los 3.904 hinchas cardenales salieron molestos por el juego de su equipo y la falta de soluciones desde el banquillo técnico, más allá del resultado.



Sin embargo, el técnico Hubert Bodhert analizó el partido de otra manera y vio un buen juego de sus dirigidos.



“Yo creo que Pereira no es un equipo fácil, que tiene una estructura en su fase defensiva compleja, por ahí nos obligó a equivocarnos en algunas situaciones, pero fue tanta nuestra insistencia que terminamos generando para abrir el marcador; había que abrir el marcador para que ellos salieran un poco más, pero no fuimos eficaces. El equipo se paró bien, me gustó el equipo y la serie está abierta. En Pereira también tenemos que hacer un trabajo y que ellos sean mucho más propositivos”, comentó Bodhert en rueda de prensa.



El DT insistió: “Me gustó el trabajo que hicieron los muchachos, creo que hicieron una buena presentación y estoy a gusto con lo que hicieron. Por ahí les van a aparecer algunas imprecisiones, pero es normal. Me agradó lo que vi en el día de hoy”.



Las declaraciones de Bodhert enfadaron a los hinchas en las redes sociales, pues sienten que no hubo autocrítica y que su análisis estuvo en contravía de lo que vieron los aficionados.