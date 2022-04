Atlético Nacional vs. Once Caldas EN VIVO: Copa BetPlay 2022 a pleno

Atlético Nacional 3-0 Once Caldas



46’- ¡Gol de Nacional! Gio Moreno encontró su gol y le madrugó al segundo tiempo.



Termina la primera parte en el Atanasio, con triunfo parcial de Nacional por 2-0 sobre Once Caldas.



43’- Once Caldas intenta el descuento. Llegó por derecha, pero el centro rasante fue despejado por la defensa verdolaga. Luego volvió a insistir, pero el remate de Banguero se fue desviado.



35´- Nuevamente Gio Moreno, esta vez con una media volea en el área, que se fue por arriba.



31’- Remate de Giovanni Moreno fuera del área. La afición se emocionó, pues el balón pasó cerca de la portería del Once.



29’- No puede Once Caldas con el ímpetu de Nacional. La lluvia hace que haya espectaculares barridas en el Atanasio.



21’- Once Caldas reclama por jalón de Giovanni Moreno a Felipe Banguero. ¿Era para amarilla? El árbitro dejó pasar.



19’- Controla Nacional, a pesar de que Once Caldas trata de reaccionar. Desde el banco, el técnico Diego Corredor pide concentración, marca y presión.



15’- Sebastián Gómez recibe la primera tarjeta amarilla del partido. El volante de Nacional fue amonestado.



Atlético Nacional 2-0 Once Caldas



11’- ¡Gol de Nacional! Danovis Banguero sacó un remate de zurda que dejó sin posibilidades al Once Caldas. Nacional atacaba para ampliar la ventaja y encontró el premio.

➕¡Lluvia pero de goles en Medellín!¡Banguero pone el segundo y parece que será una larga noche para el Once!#LACOPAxWIN pic.twitter.com/msdU0WXw8R — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 21, 2022

Atlético Nacional 1-0 Once Caldas



5’- ¡Gol de Nacional! Grave error en la zaga del Once Caldas y aprovechó Daniel Mantilla, quien avanzó y sacó potente remate para el 1-0.

➕¡LLEGÓ EL GOOOL!¡Tempranito Mantilla pone el primero del 'verde'!#LACOPAxWIN pic.twitter.com/gQbiCZa5aA — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 21, 2022

3’- Llueve fuerte en Medellín, así que el campo es rápido y todavía no hay un dominador en el partido de Copa.



¡Comienza el partido!



¡Los equipos saltan al terreno de juego del Atanasio Girardot!



Atlético Nacional y Once Caldas juegan este miércoles en el partido de ida de la Copa BetPlay 2022. El partido se disputa en el estadio Atanasio Girardot, y el verde espera sacar ventaja de local, pues sabe que en Manizales la cosa no será fácil.





Estas son las alineaciones de Atlético Nacional y Once Caldas: