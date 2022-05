Hernán Herrera se fue conforme con el rendimiento de Nacional

Atlético Nacional confirmó su clasificación a los cuartos de final en la Copa Colombia 2022, tras vencer por 1-2 a Once Caldas, con marcador global de 5-1 a favor de los antioqueños. Al final del partido en Manizales, el técnico Hernán Darío Herrera analizó el trámite del encuentro y lo que viene para su equipo en los cuadrangulares de la Liga.

“Veníamos con una ventaja de tres goles, pero no nos confiamos. En la semana trabajamos con base a lo que analizamos de Once Caldas y muchas cosas se dieron según lo planificado. Nos estamos preparando para los cuadrangulares, ojalá la gente que vino a acompañarnos, haya disfrutado pensando en lo que viene, hubo cosas muy buenas de Once Caldas y Nacional”, resaltó Herrera.

Además, el técnico comentó que “vine a Manizales con la mayoría del equipo que va a luchar los cuadrangulares, me voy contento con el rendimiento de ellos. Demostraron categoría, demostraron que van a luchar el título. Me voy tranquilo, satisfecho, hay cosas por mejorar, pero le ganamos a un gran rival como Once Caldas y demostramos que estamos para grandes cosas”.

Sobre el nivel de algunos jugadores, el ‘Arriero’ expresó que “estoy contento con el nivel del ‘Rifle’ (Andrés Andrade), ya tenemos una estructura y sé que me puede dar más. También tengo alternativas, dependiendo de los rivales, nos queda preparar el juego contra La Equidad y los cuadrangulares. Estoy tranquilo con el grupo, Jarlan Barrera está teniendo un gran nivel, vamos a ver un nivel muy alto, el que todos queremos ver y ojalá pueda volver a la Selección Colombia”.

Siguiendo con el análisis de Barrera, Herrera señaló que “Jarlan Barrera fue influyente en el juego, cuando está bien físicamente es difícil de marcar, hoy se juntó muy bien y ese es el jugador importante que está aumentando su nivel y ojalá en los cuadrangulares me siga rindiendo así”.

Finalmente, el estratega explicó que el cambio de Daniel Mantilla fue para preservarlo pensando en el partido contra La Equidad, además, valoró el buen nivel de Álvaro Angulo. “He visto videos de Álvaro Angulo, me puede jugar como lateral, como extremo y lo voy a seguir haciendo, a mí me gusta los extremos y puede darme lo que necesite dependiendo los partidos. También ha jugado como central y lo hace muy bien, es polifuncional”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8